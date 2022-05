Viterbo, elezioni comunali. Allegrini: il programma in un QR code

19 maggio 2022 a

Volantini di FdI con un QR code attraverso il quale accedere ai contenuti del programma elettorale. Il nuovo materiale di comunicazione, che utilizza uno strumento che ha avuto larga applicazione durante il periodo pandemico per visualizzare contenuti senza toccare supporti cartacei, viene diffuso in queste ore in tutto il territorio comunale. Il QR code di Fratelli d’Italia viene stampato su 75.000 volantini e riporta tutto il programma e gli obiettivi della lista di partito: dal turismo alla valorizzazione del centro, dal piano sicurezza al termalismo.

“Una guida da memorizzare, scaricare e condividere, - scrivono da FdI- all’insegna della trasparenza e della concretezza, principi che caratterizzano l’azione politica di Fratelli d’Italia ed il rapporto di fiducia con il suo elettorato”.

