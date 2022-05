Camera Commercio Viterbo-Rieti, al via corso per assaggiatori olio d'oliva

17 maggio 2022 a

L’Azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti- Viterbo Centro Italia organizza un corso per Assaggiatore Olio di oliva, di cui all’articolo 2 del D.M. 7 ottobre 2021, con avvio previsto per il prossimo 14 giugno. Il corso ha una durata di 35 ore e si svolgerà in presenza presso la sede di Viterbo (Viale Trieste n. 127).

Di alto livello il corpo docente, rappresentato da capi panel, docenti universitari e professionisti esperti nella materia. Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato d'idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini. Successivamente l’Azienda Speciale Centro Italia organizzerà le 20 sedute ufficiali di assaggio necessarie per iscriversi all’Elenco nazionale dei tecnici esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Con questa iscrizione si potrà richiedere direttamente di partecipare ai diversi Panel ufficiali di assaggio.

Con l’occasione si ricorda che in provincia di Viterbo ci sono due panel ufficiali gestiti dalla Camera di Commercio Rieti- Viterbo. Il termine ultimo per iscriversi è il prossimo 25 maggio. Per il programma del corso, il modulo di adesione ed eventuali ulteriori informazioni https://www.rivt.camcom.it/it/news/al-via-il-corso-per-assaggiator e-olio-di-oliva.

