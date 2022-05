Sondaggio elezioni Viterbo, domani i risultati nell'edizione in edicola

16 maggio 2022 a

Popolarità dei candidati a sindaco, gradimento degli stessi, volontà di andare al voto e intenzioni di voto. Questi i temi di un sondaggio sulle elezioni comunali a Viterbo che il Corriere di Viterbo, da domani propone in esclusiva, in tre puntate, nell'edizione in edicola. Realizzato dalla società demoscopica Lab21.01 diretta dal professor Roberto Baldassari delle Università RomaTre e La Sapienza, il sondaggio è stato realizzato su un campione di 2.777 persone e sono state prese in considerazione 816 interviste ritenute esaustive.

"Un campione di 800 intervistati - spiega Baldassari -, rappresenta la soglia minima per avere dei risultati attendibili e un margine di errore accettabile, con una forbice del 2%. Se abbassiamo il numero degli intervistati il margine di errore sale di molto ed è difficile quindi ottenere risultati netti”.

Sono quindi di dubbia attendibilità sondaggi con 400 intervistati, come quelli che a Viterbo sono stati commissionati anche a noti istituti demoscopici. Il sondaggio è spiegato sulle pagine del Corriere dallo stesso professor Roberto Baldassari.

