Viterbo, incidente: genitori di Stefano Cucchi feriti. Un testimone: “Auto fuori strada da sola"

Continuano le indagini della polizia stradale per fare luce sull’incidente ha visto coinvolti venerdì mattina i genitori di Stefano Cucchi, il geometra massacrato di botte e ucciso, secondo la sentenza della Cassazione, da due carabinieri. La loro auto è finita fuori strada lungo la Roma-Civitavecchia venerdì mattina 13 maggio.

Nell’impatto con il guard rail sono esplosi i finestrini e le persone che erano a bordo sono rimaste ferite. La figlia Ilaria, nota al grande pubblico per la lunga battaglia per la verità sulla morte del fratello, nella serata di venerdì, con un post su Facebook, aveva parlato di un’auto che avrebbe speronato la station wagon dei genitori per poi allontanarsi. Ma le prime indagini della polizia stradale, da quello che si è appreso, non vanno in questa direzione. Ci sarebbe infatti un testimone, ascoltato dalla polizia stradale, che invece avrebbe affermato di aver visto con i propri occhi l’incidente.

L’auto della famiglia Cucchi sarebbe finita fuori strada da sola, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente. I finestrini sarebbero esplosi a causa del forte impatto con il guard rail. Le indagini, tuttavia, stanno proseguendo a 360 gradi. Il padre Giovanni è tornato a casa già sabato mentre la madre Rita è ricoverata ancora all’ospedale di Civitavecchia con delle costole rotte.

