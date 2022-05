Viterbo, risparmi in fumo. Dopo 13 anni il broker la fa franca. Scatta la prescrizione

16 maggio 2022 a

Si era fidato di quella persona che gli prometteva di far fruttare i suoi risparmi. Così aveva gli aveva affidato circa 35 mila euro con la promessa di un interesse del 3% al mese. Ma il broker, un cinquantenne romano, alla fine si era appropriato del suo capitale non versando più la cedola mensile degli interessi. Ora, a distanza di 13 anni dalla denuncia, a livello penale è scattata la prescrizione.

L’operatore finanziario era stato infatti condannato a 3 anni e 4 mesi per appropriazione indebita in primo grado, verdetto che era stato confermato in appello. Tuttavia la Cassazione si è pronunciata solo qualche settimana fa annullando senza rinvio la sentenza perché nel frattempo è scattata la prescrizione.

La storia inizia nel 2008 quando il risparmiatore viterbese viene avvicinato dal broker che gli propone un investimento niente male. Di fatto avrebbe dovuto affidargli dei soldi da gestire e investire in vari fondi. Così il risparmiatore, a più riprese, ha bonificato circa 35 mila euro. L’impegno del broker era quello di investirli garantendo il 3% di interesse mensile. E per diverso tempo le cose sono andate bene.

Ogni mese il risparmiatore incassava la cedola. Tanto che dopo un piccolo versamento all’inizio del 2009 ha bonificato in un’unica soluzione 20.600 euro. Ma con una differenza rispetto ai versamenti precedenti.

I soldi sono stati bonificati, su indicazione del broker, sul conto corrente di una persona sconosciuta al risparmiatore. Un conto corrente del quale - è emerso poi dalle indagini - il broker aveva le credenziali per movimentare i fondi. Insomma, era nella sua disponibilità.

Ma da inizio 2009 gli interessi non sono stati più bonificati e il broker ha iniziato an non rispondere bpiù alle telefonate del risparmiatore che chiedeva indietro, a quel punto, anche il capitale.

Tuttavia, anche tenendo conto delle pause legate al Covid, il tempo è scaduto.

Dunque i giudici della Cassazione hanno fatto scattare la prescrizione anche se resta in piedi il risarcimento danni, da stabilirsi in sede civile, per il risparmiatore.



