Viterbo, guerra. I 39 ucraini salvati dall'Ordine di Malta ospitati a Viterbo e a Soriano nel Cimino

Mentre si susseguono in tutto il mondo tentativi e appelli per porre fine alla guerra in Ucraina, l’Ordine di Malta prosegue nella sua attività di sostegno ai rifugiati portati in salvo lo scorso mese di marzo. In quell’occasione l’attività, affidata al coordinatore dei gruppi Abc (Assistenza, Beneficenza e Carità) Francesco Genna, riscosse un enorme successo, grazie alla generosità della cittadinanza viterbese e del suo hinterland. I beni raccolti nelle prime settimane di marzo sono stati inviati ai confini con il territorio ucraino mediante la missione di soccorso svolta a cura della delegazione. Al ritorno, i volontari portarono a Viterbo diverse famiglie ucraine (39 persone tra donne e bambini). Il bus era partito da Viterbo carico di aiuti umanitari ed era tornato con 39 profughi.

Un viaggio di 26 ore, con rapporti telefonici costanti con la Croce Rossa, con l’ufficio immigrazione della questura, con la Asl e la Prefettura di Viterbo per cercare subito una sistemazione alle 39 persone portate in salvo. Questo perché, durante l’organizzazione dei soccorsi, la delegazione si era rapportata con tutte le istituzioni preposte, sotto il coordinamento della Prefettura, affinché la missione potesse volgere al meglio. Alcuni dei rifugiati, una volta arrivati nella Tuscia, scelsero altre destinazioni per ricongiungersi ai familiari già presenti in Italia. Coloro che scelsero di fermarsi a Viterbo non sono di certo stati abbandonati, ma sono e continuano ad essere sostenuti dei volontari del gruppo Abc di Viterbo. Alcune famiglie sono ospitate a Viterbo e a Soriano del Cimino, alcune sono state accolte da don Aldo Pangallo presso il monastero di Sant’Eutizio. La missione ebbe inizio il 19 marzo, con la partenza del bus carico di aiuti. Dopo 24 ore di viaggio era stata raggiunta Medyka, dove i volontari presero contatti con le autorità locali e i responsabili di protezione civile. Lo scarico di quanto trasportato avvenne rapidamente. In poche ore si era poi formato il gruppo di 39 rifugiati, soprattutto donne e bambini e di nuovo in viaggio verso l’Italia, verso Viterbo.

Un viaggio durato di più, quello del ritorno, visto che a bordo c’erano donne e soprattutto bambini, per i quali sono state effettuate diverse soste. Ora quelle 39 persone sono al sicuro e continuato ad essere assistite dai volontari dell’Ordine di Malta che distribuiscono quotidianamente gli aiuti necessari. L’iniziativa fu messa a punto da Roberto Saccarello, delegato dell’Ordine di Malta per il territorio viterbese e reatino, di concerto con il cappellano della delegazione, don Massimiliano Balsi, parroco della Basilica di Santa Maria della Quercia, e il maggiore Sebastiano Chiarenza, responsabile del gruppo Cisom di Viterbo.

