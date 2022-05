Viterbo, anziano 82enne muore carbonizzato sotto il trattore che prende fuoco. Dramma a Ischia di Castro

15 maggio 2022 a

Un’altra tragedia ha colpito ieri la comunità di Ischia di Castro dopo l’incidente che giovedì sera è costato la vita a Maria Gigliola Amadei. Ieri pomeriggio, 14 maggio, un anziano di 83 anni è morto carbonizzato dopo essere rimasto intrappolato sotto al suo trattore che ha preso fuoco.

L’incidente è avvenuto in un appezzamento di terreno lungo la strada Doganella a circa tre chilometri dal centro storico del paese intorno alle 14 di ieri. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava facendo degli interventi di manutenzione al suo trattore. Per cause che sono ancora in fase di accertamento sarebbe rimasto incastrato con un piede sotto al trattore che poco dopo, sempre per cause che sono da verificare, ha preso fuoco. L’uomo, impossibilitato a muoversi è stato avvolto dalle fiamme. Non è riuscito a fuggire e nemmeno a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, ma quando sono state spente le fiamme per l’uomo non c’era più nulla da fare. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Nella zona della disgrazia sono arrivati anche i carabinieri per glia accertamenti del caso anche se appare chiaro che si è trattato di un incidente.



