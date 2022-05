Viterbo, le liste elettorali per le comunali del 12 giugno. Tutti i nomi in corsa

14 maggio 2022 a

Presentate le liste per le elezioni comunali di Viterbo del 12 giugno. A mezzogiorno è scafuto il termine per presentare i candidati. Si presentano a sindaco, come già annunciato da giorni in 8: Chiara Frontini, Luisa Ciambella, Laura Allegrini, Claudio Ubertini, Carlo D'Ubaldo, Alessandra Troncarelli, Marco Cardona e Giovanni Scuderi. Queste le liste

CHIARA FRONTINI

VITERBO 2020

Antoniozzi Alfonso

Assanti Barbara

Baccello Claudia

Berni Anna Chiara

Boni Francesca

Cappelli Paolo

Carbonari Carlo

Chiatti Letizia

Cozzi Carlo

De Alexandris Maria Rita detta “Mary”

De Paola Sergio

De Santis Diana

Di Fusco Umberto

Dottori Massimo

Febbraro Giulio

Floris Stefano

Gioiosi Luigi

Gnignera Gabriele

Marinetti Eros

Martinengo Giancarlo

Metelli Marco

Notaristefano Patrizia detta “Patty”

Nunzi Marco

Polacchi Stefano

Puglisi Alibrandi Carlo Maria

Risi Emilio

Scardozzi Katia

Silvestri Chiara

Tartaglia Simona

Valentini Diego

Viglianti Cinzia

Vittori Riccardo

VITERBO CAMBIA

Agostini Donatella

Bastioli Linda

Battistin Umberto

Bernabucci Gianluca

Bozzi Paolo

Bruzziches Marco

Burla Cinzia

Cascella Marcello

Celestini Andrea

Ciccarelli Giovanni Battista

Clementi Enrico

Coccia Maria Antonietta

Croci Alessandra

Del Signore Giuseppina

Di Pietro Anna

Germano Arianna

Gili Simona

Golino Alessandro

Grillo Fabio

Iannaccone Iliana

Ionta Tiziano

Leonetti Vincenzo

Manganiello Paolo

Moricone Simona

Noto Marco

Onofri Simone

Palumbo Rosario

Poggetti Francesco

Rossi Daniele

Sbriccoli Maria Grazia

Taratufolo Massimo

Testa Giacomo

CON CHIARA PER VITERBO

Angiani Elena

Aronne Emanuele

Bendia Simone

Bifulco Franco

Borgia Sabrina

Buzzi Francesco

Capodaglio Emanuela

Donno Raffaele

Franke Stephan Gunter

Fratini Katia

Giaccone Anna Rita

Giliberto Rosanna

Guerrini Maurizio

Marconi Elisa

Miccinilli Roberto

Montanaro Aurora

Moricoli Paolo

Pellecchia Raffaele

Pellegrini Carla

Pelorosso Raffaele

Pietrangeli Francesca

Ponzio Maria Maddalena Martinella detta “Marilena”

Rizzo Maurizio

Rossi Marco

Rossini Sandro

Ruggiero Adriano

Saggini Andrea

Testa Michele

Tonnicchi Federico

Uccellini Lorenzo

Urbani Massimiliano Detto “Mammo”

Zoco Giuseppina “Pina”

LA TUSCIA NEL CUORE

Leonetti Antonio

Abbasciano Rosa Anna

Antonelli Giulia

Bellucci Raffaele

Bucci Pietro

Capocecera Stefano

Capodanno Mario

Cascella Moira

Coppa Giandomenico

Curci Pasquale

De Bartolo Maurizio

De Leonardis Carmine

Grasso Barbara

Herrmannsdorfer Daniel detto Daniel

Ingrosso Vincenzo

Ippoliti Daniela

Mantarro Giulia

Marcelli Daniele

Marconi Michela

Menghini Roberta

Orpellini Luca

Pallucca Marco

Perazzini Melania

Rella Roberto

Rinaldi Riccardo

Rizzello Andrea

Robello Luigi

Ronconi Sara

Rossi Alessio detto Ciccio

Santucci Danilo

Spina Luca

Tumminello Virginia

VITERBO FA SQUADRA

Ciorba Marco

Afan De Rivera Costaguti Giovangiorgio

Agostini Elena

Alupei Violeta

Ambrosi Federico

Belli Marina

Buffelli Cosimo Ilio

Calistroni Luciana

Catoni Marina

Celestini Piergiorgio

Chiovelli Alessandro

Cima Stefano

Damiano Roberto

De Dominicis Gianluca

De Fusco Giulia

Di Gaetani Rolando

Fenili Augusto

Ferraro Daniele

Fiaschi Massimo

Fiorillo Gianfranco

Gatto Katiuscia

Giacomelli Doriana

Mecarone Sabrina

Miralli Federica

Piazzolla Giulia

Purchiaroni Alessandra

Quatrini Stefano

Ratto Fabrizio

Sergi Roberto

Soldini Andrea

Vincenti Rosella

Zappi Cristiano

RINASCIMENTO SGARBI

Basile Andrea

Battellocchi Maria

Bazzoni Debora

Benedetti Giulia

Cacciaconti Stefano

Chiapparelli Debora

De Feo Alberto

Faperdue Giovanni

Fiorani Maurizio

Gaggioli Stefania

Galatioto Fernando

Grassini Angelo

Gregori Barbara

Guglielmi Marco

La Barbera Angelo

Leonetti Alto Mare Valeria

Lo Giudice Federico

Marcoaldi Susanna

Moro Claudia

Morucci Claudio

Palmucci Alessandro

Poggi Ugo

Saraceni Alessandro

Severini Stefano

Sterpa Simona

Villani Valerio

LAURA ALLEGRINI

FRATELLI D’ITALIA

Matteo Achilli

Donatella Amantini

Ludovico Antimi

Claudia Baleani

Luigi Camilli

Valerio Cerci

Laura Crisci

Marco de Carolis

Raffaello Federighi

Luca Floris

Fabrizio Fortini

Emma Gallo

Domenico Gorziglia

Gianluca Grancini

Giuseppe Graziani

Daniela Iachini

Stefano Andrea Marini Balestra

Gianluca Nardi

Martina Pasqua

Ombretta Perlorca

Maria Franca Pierini

Monica Pucciarelli

Donatella Salvatori

Debora Santillo

Antonella Sberna

Antonio Scardozzi

Luca Mattia Schiada

Rosella Spanata

Lorenzo Suraci

Claudio Taglia

Marco Torromacco

Gian Paolo Volpato

SIAMO VITERBO

Agostini Danilo

Agrumi Giancarlo

Brughitta Maria Carmela

Caraceni Giada

Carlucci Simona

Carrino Federico

Catalucci Giorgia

Chiocchia Simonetta

Crescenzi Franco

Ferruzzi Eleonora

Fetoni Michele

Gaetano Francesco

Genova Fabrizio

Giovagnoli Alessio

Giovannelli Edvige

Guastini Guido

Jan Andrea

Iannoccone Alessandro

Lucarini Danilo

Manzo Antonio

Pallucca Fabiana

Pelli Giancarlo

Perandria Manuela

Perroni Nicolò

Pinti Laura

Raguso Teresa

Roselli Paolo

Ruggeri Marco Giordano

Salcini Angelo

Schiaffino Carlo

Speranza Fosca

Storcè Maria Grazia

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Baldassarre Paolo

Barberi Maria Gabriella

Mancini Mario

Cannestraro Claudia

Natali Fausto Maria

Musica Lucia

Toso Sandro Mosè

Antonucci Eleonora

Matteoda Claudio

Di Toro Claudia Palma

Nicolamme Sergio

Greffi Andrea

De Santis Angelo

Riccardi Francesco

Rotunno Mauro

Petrizzelli Marco

Ridolfi Claudio

Turco Andrea

Antonucci Maria Grazia

Martuscelli Sergio

Marinetti Maria Rita

Modica Maria

Fringuelli Daniele

MARCO CARDONA

PER L'ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT

Mauro Bertoccini

Antonella Bruni

Stefania Nulli

Emiliano Cusi

Sabrina Borrello

Rossana Bellatreccia

Giovanni Di Claudio

Loredana Ginebri

Carla Gori

Maurizio Grani

Manuele Leonetti

Serena Getuli

Michele Lombardi

Sergio Loreti

Teresa Mancinelli

Michelangelo Di Pietro

Jacopo Malachin

Marco Mattiacci

Alessandro Nobili

Paolo Paternesi

Diego Pazienza

Victor Pizzoni

Fabio Poli

Pietro Rondini

Sabrina Sabatini

CARLO D'UBALDO

SINISTRA PER VITERBO

Luigi Telli

Roberta Leoni

Marco Prestininzi

Giovanna Gobattoni

Daniele Cario

Paolo Henrici De Angelis

Laura Damiani

Pietro Benedetti

Fiormichele Benigni

Massimo Ranucci detto Stromberg

Pasquale Altieri

Andrea Araceli

Piergiuseppe Arcangeli

Maurizio Biagiarelli

Farma Calickan

Bruno Coco

Barbara Cozzolino

Vincenza Della Volpe

Lorenzo Delle Monache

Claudia De Sanctis

Armando Di Marino

Marcello Di Prospero

Mauro Lombardelli

Antonio Leonardo Milillo

Maria Patrizia Morrone

Nicola Pangrazi

Rosa Riggio

Nunziata Tomasello detta Ada

LUISA CIAMBELLA

BENE COMUNE

Fabio Angeli

Emanuele Baldini

Maria Giuseppina Batinelli

Ilaria Boni

Federica Bucca

Maurizio Burani

Stefano Calcagnini

Roberto Chiavarini

Pasquale Ciarlariello

Francesco Maria Cusi

Flutura Dervishi

Marco Di Giacinto

Vito Esposito

Maria Ferrante

Sebastian Formica

Giuseppe Giulianelli detto Peppino

Giuseppe Iannaccone

Stefano Innocenzi

Andreea Madalina Iordache

Patrizia Leo

Eden Lucci

Elisabetta Mariotti

Gabriella Chiara Palumbo

Benedetta Proietti Zolla

Marisa Risca

Antonella Salimbeni

Maurizio Scipinotti

Christian Scorsi

Andrea Sganappa

Cristina Stefanoni

Michele Testoni

Elisa Valleriani

VITERBO LA SPLENDIDA

Barbara Aniello

Anna Maria Busti

Mauro Busti detto Moreno

Andrea Casella

Riccardo Catini

Pierangelo Colagrossi

Elisa Delle Monache

Franco Di Vita

Stefano Falesiedi

Emanuela Galloni

Elisabetta Gatti

Fabrizio Granato

Giuseppe Grassi

Arianna Leontiadis

Oscar Mariani

Tiziana Mariottoni

Francesco Mattioli

Paola Melis

Luca Perriccioli

Francesca Romana Petroselli

Carla Piciollo

Gennaro Pistone Basili Luciani

Ercole Raimondo

Patrizia Rastrelli

Francesco Serafini

Maurizio Stefanoni

Giuseppe Stella detta Giuseppina

Stefania Topi

Andrea Trasarti

Enzo Violetti

Franco Vella

Rosa Zito

GIOVANNI SCUDERI

CAMBIAMENTO

Pierluigi Sbandi

Anna Maria Mileto

Angelo Topi

Alessandra Belli

Giorgio Dino-Guida

Susanna Bucciolini

Massimiliano Perandria

Carla Torregrossa

David Di Clavio

Veronica Formica

Giuseppe Falone

Alessandra Achilli

Massimo Signorelli

Andrea Cristina Bersanetti

Rinaldo Palumbo

Bruna Proietti Petretti

Luca Agostinelli

Patrizia Giuliobello

Roberto Panunzi

Francesca Marsella

Pellumb Muja

Domenico Di Caprio

Maria Teresa Della Casa

Rosa Fantini

CLAUDIO UBERTINI

LEGA SALVINI PREMIER

Evangelista Stefano

Micci Andrea

Salcini Ludovica

Cepparotti Elisa

Galati Vittorio

Marcoaldi Carlo

Barghini Teresa

Bastoni Gaetano

Bizzarrini Laura

Brizi Enrico

Catasca Mauro

D'annessa Gianfranco

Dionisi Sara

Dore Pier Federico

Gimmelli Massimo

Itro Luca

Linardi Leonardo

Lo Zito Mario

Macera Angelo

Manassel Cristina

Mascagna Andrea

Mocini Alessandra

Pisacreta Giorgio

Pizzoni Carlo

Placidi Cristina

Quercia Vania

Rastrello Chiara

Selis Antonello

Stentella Marco

Taddeucci Marco

Taraddeo Luigi

Vitangeli Francesca

FORZA ITALIA – FONDAZIONE – UDC

Giulio Marini

Paolo Barbieri

Alessia Mancini

Carlo Annese

Ramona Arcangeli

Carlo Cagnucci

Katia Colella

Martina Cultrera

Enio D’Antonio

Enrico Della Torre

Federico Fracassini

Alessandro Gallu

Benedetto Laezza

Valentina Mazza

Enrico Menichetti

Carmelo Messina

Marco Milioni

Catia Municchi

Stefano Mutarelli

Antonio Obinio

Francesco Oddo

Simona Orfei

Marco Parroccini

Renzo Poleggi

Ilaria Posati

Fabio Russo

Chiara Salvatori

Luca Talucci

Sebastiano Tiralongo

Christian Tomi

Marianna Vincolo

Maria Rosetta Virtuoso



ALESSANDRA TRONCARELLI

PARTITO DEMOCRATICO

Alvaro Ricci

Anna Rita Aquilani

Massimo Baggiani

Stefano Bruzzichelli

Massimo Cappetti

Antonio Castagnaro

Matteo Centi

Mihahela Ceobanu

Dalila Corsini

Lina Delle Monache

Stefania Fidanza

Simone Franceschini

Moreno Giuggiarini

Marcello Guadagno

Mario Imbastoni

Zofia Kas

Paola Mancini

Roberto Melchiorri

Simone Meschini

Mirko Ottoni

Sonia Perà

Massimiliano Pierini

Marco Pulcinelli

Mario Quintarelli

Rosita Rondini

Benedetto Rossi

Stefania Santini

Lucrezia Santoni

Daria Selvetti

Francesca Talotta

Ada Taratufolo

Enrico Zonghi

VITERBO CRESCE

Giovanni Maria Arena

Roberto Abbondanza

Giuliano Berto

Federico Blaj

Paola Bugiotti

Sebastian Massimiliano Campione

Massimo Cencioni

Sara Congiu

Luca Cristofori

Silvia Di Clementi

Fabio Fantozzi

Carla Fidi

Stefania Germani

Isabella Lotti

Elpidio Micci

Angelo Paccosi

Donatella Pagliaccia

Francesco Pasquini

Matteo Iaschi Passeri

Marco Pompilio

Antonella Proietti

Rosella Proietti

Biagio Prota

Ilaria Remoli

Pietro Rignanese

Ekla Rusi

Angela Silvestri

Massimo Stefani

Maria Letizia Todini

Livio Treta

Beatrice Ugolini

Andrea Valenti

LISTA CIVICA VITERBO SUL SERIO VIVA VITERBO

Giacomo Barelli

Vilma Usai

Alessandro Maria Bertolini

Ines Corinti

Sabrina Ricci

Alessandro Saggini

Massimiliano De Simone

Maria Garcia Rodriguez

Tullio Ciampaglione

Eleonora Malè

Luca Fiorentini

Ramona Giraldi

Roberto Tamantini

Tania Rosini

Davide Agnocchetti

Simonetta Maurini

Domenico Cacciola

Vincenzo Ferrara

Savino Martino-Rana

Alessandro Pieralisi

Cristiano Villari

Gianmarco Iangro

Luca Polidori

Luigi Pallucca

MOVIMENTO 5 STELLE

Massimo Erbetti

Paolo Spicacci

Valter Labate

Roberto Merangoli

Anna Fabiani

Fabio Governatori

Vanessa Poscia

Rocco Pugliese

Orietta Riccetti

Silvia Roscioni

Giulia Belardinelli

Ivano Cannone

Donatella Giorgi

Angelo Antonelli

Luciano Calosso

Germano Fiordeponti

Giuseppe Guastini

Omar Kheiraoui

Massimo Mei

Marco Piazza

Annalisa Quaglia

Silvio Sonno

Claudio Taffuri

Luigi Tagliaferro,

Federico Amato

Daniela Pietracci

Federico De Marco

Maria Elena Follaco della Gaetana,

Isabella Lamanta

Annamaria Vista

Rossana Carlantoni

Alessandro De Martino

LISTA NOI INSIEME PER VITERBO

Agnese Apuzza

Alessandro Biscetti

Patrizia Bruno

Tiziana Burla

Andrea Catasca

Helena Cipriani

Daniele Crocchione

Andrea Fontana

Elisa Fratini

Stefano Giovinazzo

Andrea Grazini

Federico Graziotti

Margherita Gullì

Claudio Itro

Diego Lazzari

Rachele Maria Magro

Margherita Manzi

Vittorio Marignoli

Elio Mattielli

Abdelfetah Mezaache

Sandro Milioni

Filomena Pedullà

Francesca Peparello

Carlotta Piacentini

Luciano Pompei

Riccardo Primi

Francesca Salvatori

Francesca Sanna

Fabio Scalzini

Antonia Tassone

Giuliano Vagnoni

Antonella Zei

FARE PER VITERBO

Paolo Andreani

Alberto Bafanelli

Maria Giuseppe Ballerini

Alessandro Bernini

Alessio Bertollini

Emiliano Bossi

Emanuele Camilli

Chiara Virginia Cardarelli

Stefano Cima

Arcangelo Cutigni

Serena Di Prospero

Mariella Egidi

Mariagrazia Ferrandina

Alfredo Fioramanti

Nicoletta Floris

Chiara Gorini

Elisa Grazini

Fabiola Lilloni

Ilaria Manini

Nicola Martini

Federico Menicucci

Patrizia Miracola

Angelo Pallucca

Diego Piacentini

Francesca Romana Sabatini

Gabriella Santinelli

Salvatore Antonino Sciaccianoce

Armand Secka

Raluca Tacea

Augusto Tallevi

Paola Trippa

Pamela Venanzi

VITERBO DEI CITTADINI

Andrea Cutigni

Pietro Maria Amodio

Linda Antonucci

Katia Baldini

Alessandro Becattini

Fabrizio Biello

Loretta Calistroni

Filippo Camela

Giovanni Carramusa

Mauro Cavalloro

Eleonora Ceccarelli

Alessandro Maria Chizi

Emilio Cima

Jessica Cleti

Claudia Lorena Crescenzi

Sabina Vittoria Rosa Di Vita

Alberto Fabriani

Claudio Ferrari

Katia Freddi

Matilde Giannuzzi

Angelo Grottanelli

Federica Marinelli

Delfo Maugeri

Luigi Miralli

Rosastella Monfrecola

Franco Monti

Pasquale Palmentieri

Federica Pennacchietti

Tiziana Piccioni

Selene Sistimi

Desireè Urbani

Giovanni Valeri

LISTA CONTATTO

Francesco Boscheri

Mattia Alfieri

Diego Altieri

Costanza Belardinelli

Aurora Bellucci

Pierfrancesco Bisogno

Marco Bonucci

Andrea Brianti

Pierpaolo Chiti

Irene De Angeli

Lorenzo Fortugno

Veronica Guarriello

Elena Luniddi

Marzia Mazzi

Valeria Menghini

Dario Parlani

Angelo Rocchi

Luca Scutigliani

Stefano Serrao

Beatrice Stella

Elisabetta Trifoletti

Miriam Turchetti

Gloria Vincenti

