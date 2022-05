Viterbo, morta volontaria dopo essere stata travolta dalla sua auto. Tragedia a Ischia di Castro

14 maggio 2022 a

Travolta e uccisa dalla sua auto mentre cerca di fermare la Smart che si era sfrenata in una strada in discesa. E’ morta sul colpo Maria Gigliola Amadei, 59 anni da poco compiuti, infermiera e volontaria della Croce Rossa di Canino. Un incidente che sconvolto la comunità di Ischia di Castro dove la donna era molto conosciuta e stimata.

Auto perde il controllo e investe una donna

Tutto è avvenuto intorno alle 20 di giovedì in una stradina in salita in località Frataccio, poco fuori dal centro abitato di Ischia. Li abita il fratello della donna. Ma appena parcheggiata la sua Smart si è resa conto che l’auto ha iniziato a muoversi all’indietro. Insomma, si era sfrenata all’improvviso. Sembra che la 59enne, in un disperato tentativo di fermare l’utilitaria per evitare che finisse nella strada che sta a qualche metro abbia provato a fermarla venendo travolta. Insomma, un estremo gesto di generosità che gli è costato la vita. Tuttavia sulla dinamica stanno indagando i carabinieri della stazione di Ischia di Castro: si tratta di un incidente ma devono essere formalizzati tutti gli accertamenti del caso.

Le condizioni della donna, travolta dalla sua Smart, sono apparse immediatamente disperate. Ha perso quasi subito conoscenza e quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Probabilmente il decesso è avvenuto sul colpo. Come detto sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno raccolto tutte le testimonianze. Dopocena è stato portato via il corpo della donna. Probabilmente l’indagine verrà archiviata come incidente.

La notizia della tragica fine della volontaria ha fatto immediatamente il giro del comprensorio. “È con profondo cordoglio che annunciamo la scomparsa di Amadei Maria Gigliola, volontaria di Croce rossa del nostro comitato dal 2005 . Per un tragico evento ha perso la vita a Ischia di Castro, paese di residenza. Esprimiamo le più sentite condoglianze alle famiglie Amadei - Bilancini”, si legge in un messaggio del comitato della Croce Rossa di Canino. La donna lascia il marito Giuliano, due figli, un maschio e una ragazza, trentenni, e un nipotino. I funerali sono in programma oggi alle 16 al Duomo.

