Viterbo, elezioni comunali. Presentate le prime liste: Ciambella batte tutti sul tempo

Ha bruciato tutti presentando le liste per prima. Luisa Ciambella non ha perso tempo e ieri mattina ha consegnato presso l’ufficio elettorale del Comune la documentazione relativa alla sua candidatura a sindaco, con i nomi dei 64 aspiranti consiglieri suddivisi nelle due liste che la sosterranno alle comunali del 12 giugno, Per il bene comune e Viterbo la splendida. Subito dopo Luisa Ciambella hanno presentato le liste anche Fratelli d’Italia per Laura Allegrini sindaco, Italexit per Marco Cardona, Carlo D’Ubaldo (Sinistra per Viterbo in campo) e Giovanni Scuderi (Lista civica).

Nel tardo pomeriggio, poi, tra le ore 18 e le 19, è stata la volta della Lega (candidato a sindaco Claudio Ubertini) e di Chiara Frontini. Nomi che si conosceranno solo oggi, ultimo giorno utile per presentare le liste. “Alle 8.05 abbiamo consegnato la prima lista - spiega Luisa Ciambella - e alle 8.50 la seconda. Siamo stati i primi a presentare gli incartamenti necessari, segno di efficienza, concretezza e competenza. D’altra parte la nostra è una squadra unita, che da un mese sta cercando di vincere insieme e di governare per tutti. Siamo pronti da giorni, abbiamo apportato le ultime rifiniture al programma senza affidarci a inutili rastrellamenti di candidature tra amici, condomini, parenti, etc. I nostri candidati li avevamo già presentati ufficialmente 34 giorni prima della scadenza dei termini, oggi (ieri, ndr) per noi si è trattata di una formalità”. “Ci siamo affidati alle persone che hanno sposato un progetto - prosegue la candidata a sindaco -, persone che lavorano e che attraverso la loro esperienza professionale rappresentano una garanzia per il governo della città, al di là delle ammucchiate politiche”. Nelle due liste di aspiranti consiglieri anche giovanissimi, di 20 e 21 anni, “studenti e lavoratori al tempo stesso - conclude Luisa Ciambella -, che hanno grande determinazione. Questo mi fa piacere anche perché oggi purtroppo i giovani sono sempre più distanti dalla politica”. Di seguito ecco le liste con i due 64 aspiranti consiglieri presentate da Luisa Ciambella.

Bene Comune

Fabio Angeli, Emanuele Baldini, Maria Giuseppina Batinelli, Ilaria Boni, Federica Bucca, Maurizio Burani, Stefano Calcagnini, Roberto Chiavarini, Pasquale Ciarlariello, Francesco Maria Cusi, Flutura Dervishi, Marco Di Giacinto, Vito Esposito, Maria Ferrante, Sebastian Formica, Giuseppe Giulianelli<TB>detto Peppino, Giuseppe Iannaccone, Stefano Innocenzi, Andreea Madalina Iordache, Patrizia Leo, Eden Lucci, Elisabetta Mariotti, Gabriella Chiara Palumbo, Benedetta Proietti Zolla, Marisa Risca, Antonella Salimbeni, Maurizio Scipinotti<TB>, Christian Scorsi, Andrea Sganappa, Cristina Stefanoni, Michele Testoni ed Elisa Valleriani.

VITERBO LA SPLENDIDA

Barbara Aniello, Anna Maria Busti, Mauro Busti detto Moreno, Andrea Casella, Riccardo Catini, Pierangelo Colagrossi, Elisa Delle Monache, Franco Di Vita, Stefano Falesiedi, Emanuela Galloni, Elisabetta Gatti, Fabrizio Granato, Giuseppe Grassi, Arianna Leontiadis, Oscar Mariani, Tiziana Mariottoni, Francesco Mattioli, Paola Melis, Luca Perriccioli, Francesca Romana Petroselli, Carla Piciollo, Gennaro Pistone Basili Luciani, Ercole Raimondo, Patrizia Rastrelli, Francesco Serafini, Maurizio Stefanoni, Giuseppe Stella detta Giuseppina, Stefania Topi, Andrea Trasarti, Enzo Violetti, Franco Vella e Rosa Zito.

