Viterbo, hip hop. La crew di Rachele e Patrizio Ratto di Tarquinia vola in America

Tarquinia, la crew di hip hop “Ping Pong Pang”, capitanata da Rachele e Patrizio Ratto, si classifica al primo posto ai campionati italiani “Italy Hip Hop Dance Championship”. La squadra quindi rappresenterà l’Italia ai mondiali in America. Traguardo importante per i due ballerini.

I Ping Pong Pang, nome dato per la particolare coreografia di hip hop con delle racchette da ping pong, si sono aggiudicati il primo posto ai campionati italiani di questo genere di ballo. La vittoria gli garantisce l’accesso diretto alla finale mondiale che si svolgerà in estate in America. Saranno quindi loro a rappresentare l’Italia ai mondiali nella categoria “Megacrew division”.

Traguardo davvero importante per i ragazzi della scuola “Star dance” di Tarquinia e “Asd Dance Studio” di Civitavecchia, capitanati dai fratelli Rachele e Patrizio Ratto, che si complimentano con i ragazzi per tutto l’impegno e la dedizione che hanno messo per affrontare questa importante sfida. L’emozione è stata veramente tanta nel raggiungere lo scalino più alto del podio tra tutte le crew più forti d’italia, giudicate da giudici internazionali qualificati. Adesso iniziano gli allenamenti e la preparazione per l’attesissima finale.

Questi i nomi dei componenti del gruppo: Patrizio Ratto, Rachele Ratto, Alessio Liccardi, Alessandro Alessi, Elisa Cancedda, Valeria Izzi, Nicole Leoncelli, Lorena Carlino, Rachele Camera, Federica Meli, Alice de Amicis, Asia Curella, Erica Fusco, Beatrice Pucci, Jia Bin Quartili,Flavio Travaglione, Mattia Luciano, Andrea Manuelli, Leonardo Manuelli.

Non resta che sperare che portino a casa il titolo mondale.



