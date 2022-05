Viterbo, l'Avis di Vallerano premia i donatori. Festa dopo lo stop per il Covid

N. P. 12 maggio 2022 a

Cerimonia di emozione straordinaria, domenica scorsa, sia per la ricorrenza del quarantennale della fondazione della sezione “Luigia Forliti” dell’Avis, sia perché i riconoscimenti non erano stati più consegnati dal 2020 per la pandemia. Corposo, quindi, l’elenco dei premiati, di cui ora è proposta una parte.

Diploma e distintivo in rame (8 donazioni): Marinela Anton, Pierpaolo Armenti, Nadia Baldassarra, Katia Benedetti, Leonardo Caccia, Letizia D’Onofrio, Ana Dumitrascu, Ioan Dumitrascu, Alessandro Ferri, Marco Foglietta, Simona Forliti, Viola Forliti, Cristian Forti, Lucia Giovannetti, Lina Gogu Pascalina, Gemma Gregori, Ciprian Lican Ioan, Alex Mariani, Dario Mechelli, Maurizio Minella, Paola Narduzzi, Daniela Neamtu Elena, Michele Ottavianelli, Loretta Paoletti, Maria Grazia Papini, Gianluca Patrizi, Fabio Paventi, Francesca Piccioni, Leopoldo Poleggi, Roberta Raggi, Stefano Rapiti, Ajten Shaqiri, Massimo Tedeschini, Alexandra Tupu, Nicola Vitale.

Diploma e distintivo in argento (16 donazioni): Massimo Baldoni, Massimiliano Barcaro, Cristina Bernardini, Roberto Biagi, Beatrice Bracco, Silvana Chinucci, Sandro Di Giammartino, Tatiana Erasmi, Tiziano Fattorello, Barbara Gregori, Touria Hallaoui, Pierluigi Latini, Simona Luzzetti, Valentina Mastrangeli, Dario Mastrogregori, Maria Rita Mechelli, Brunella Minella, Antonella Moretti, Federica Morgani, Florio Narduzzi, Annunziata Oliva, Massimo Ottavianelli, Luca Pacelli, Paolo Paolocci, Vasco Papacchini, Katia Piccioni, Ilenia Pizzi, Sara Pizzi, Orietta Proietti, Armando Rapiti, Andrea Romoli, Federico Romoli, Tiziano Valerio Severini, Fiorella Stefani, Ana Cristina Tarcaoanu, Massimo Tosti.

