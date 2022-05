Viterbo, laboratorio d'avanguardia all'Istituto Da Vinci

Daniela Venanzi 11 maggio 2022 a

Si fa presto a dire innovazione e tecnologia. Si fa presto a dire una scuola al passo coi tempi. Parole belle ed efficaci, ma che se non vengono poi supportate dalla concretezza di supporti e di nuove metodologie pratiche, rimangono contenitori vuoti, privi di possibilità da spendere nel mondo del lavoro. E’ l’istituto tecnico tecnologico Leonardo da Vinci di Viterbo ad allungare le distanze da questo tipo di approccio e lo fa attraverso la volontà di un progetto che ha preso forma in modo fisico e tutto da toccare con mano, attraverso supporti tecnologici all’avanguardia. E’ uno dei professori, L’ingegnere Franco Scipio, responsabile anche dell’ufficio tecnico dello stesso Itt Leonardo da Vinci a parlarne: “Giovedì, (domani, ndr) inaugureremo ufficialmente questo nuovo laboratorio dal quale ci aspettiamo grandi risultati e soprattutto enormi possibilità per i nostri ragazzi che frequentano dal terzo al quinto anno”.

Dove siete voluti arrivare, perché questo progetto che porta il titolo di Lab?

“L’idea è nata dal professor Luigi Cionco e realizzata dall’ingegnere professor Michele Lazzari con la partecipazione dell’ingegnere professor Giuseppe Proietti, dall’ingegnere professor Mario Villano, e dal sottoscritto. Il tutto grazie al supporto della Provincia che ci ha finanziato per quasi 190.000 euro e dall’ufficio tecnico di questa nella persona di Mariano Di Pietro. In sostanza ci siamo chiesti cosa fosse utile fare, per dare a chi frequenta il nostro istituto, competenze spendibili oggi nel 2022. Insomma i nostri laboratori avevano bisogno di essere pronti alle nuove sfide tecnologiche. Parliamo di tecnologia, di elettrotecnica, di domotica, di automazioni portatili”.

Una sfida che domani prenderà il via, dopo tanti sforzi.

“Sì, abbiamo lavorato tutti in una unica direzione e oggi i risultati sono visibili ad occhio nudo, basta dare uno sguardo a tutto quello che c’è da poter usare a disposizione dei nostri ragazzi”. C’è poi un altro aspetto importante da non sottovalutare e cioè che gli utenti di questo progetto sono in primis gli studenti del Leonardo da Vinci, ma potrà essere utilizzato anche per figure professionali esterne, per corsi di riqualificazione del personale, corsi post-qualifica o post-diploma e quindi per architetti, ingegneri civili, servizi di manutenzione di impianti privati e pubblici.

