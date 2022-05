Viterbo, arrestato l'uomo che si era barricato in casa. Nascondeva 10 ovuli di eroina nello stomaco

10 maggio 2022 a

I carabinieri di Vetralla unitamente ai carabinieri di Viterbo hanno arrestato un cittadino di origini nigeriane che due giorni fa si era barricato in casa ed era stato poi bloccato dai militari una volta che si era lanciato fuori dalla finestra ed era caduto nel giardino del condominio.

Una volta bloccato e condotto in ospedale l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti sanitari ed è stato trovato con 10 ovuli di eroina nell’addome per un totale di 140 grammi, quindi è stato dichiarato in arresto e messo in regime detentivo in ospedale.

L'allarme era scattato domenica all'alba, in un condominio di Cura di Vetralla, lungo la Cassia, dove l'uomo dopo avere dato in escandescenze si era barricato, armato di due coltelli da cucina.

