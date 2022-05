Viterbo, lavoratori stranieri. Stipendi per l'80% in grigio. Paolocci: “Tacciono per paura di perdere il posto”

B. M. 09 maggio 2022 a

Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro, che ha causato la morte di un operaio in provincia di Roma (la morte è avvenuta per folgorazione) la Regione ha deciso di convocare la task force sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, partendo dalla consapevolezza, come evidenzia l’assessore al Lavoro Claudio di Berardino, che “gli incidenti sul lavoro, anche mortali, sono legati in larga misura all’assenza di protezioni, alla sottovalutazione dei rischi e all’inadeguata organizzazione e gestione della struttura produttiva”.

“In contesti lavorativi che si evolvono e diventano più complessi, anche e soprattutto in relazione alle modifiche normative in corso nel settore della sicurezza - evidenzia l’assessore Di Berardino in una nota - è fondamentale puntare sulla prevenzione e sulla formazione. Noi, come Regione, lo stiamo già facendo e tra le ultime azioni in tema di salute e sicurezza ne ricordo due in particolare: la proroga dei termini del bando relativo alla formazione e la campagna di comunicazione e di sensibilizzazione della Regione che partirà nei prossimi giorni”.

Strumenti, questi, a disposizione di lavoratori e imprese che devono essere formati, informati e consapevoli dei loro diritti e dei giusti comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro e da una adeguata organizzazione del lavoro. “Inoltre - prosegue l’assessore - per sollecitare l’implementazione sul territorio regionale della pianificazione delle attività ispettive abbiamo convocato la Task force regionale con tutti gli enti competenti in attività di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Di Berardino torna poi sull’ultimo, l’ennesimo, incidente mortale: “Desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia dell’operaio morto folgorato a Cave, in Provincia di Roma. Ancora una volta come Regione Lazio ribadiamo che non si può rimanere indifferenti a tragedie come questa e che non si deve più continuare a morire perché si svolge il proprio lavoro non in sicurezza”.

