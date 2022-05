Viterbo, professore ucciso a Tarquinia. Claudio Cesaris chiede gli arresti domiciliari

09 maggio 2022 a

Omicidio delle Saline, i legali di Claudio Cesaris chiedono gli arresti domiciliari. Il Gip del tribunale di Civitavecchia Paola Petti oggi o domani si dovrebbe pronunciare sull'istanza avanzata dai legali del tecnico universitario in pensione, gli avvocati Alessandro De Federicis e Michele Passione. Il 68enne è in carcere da dicembre da quando ha confessato di essere stato lui, il 7 dicembre, a sparare due colpi di pistola al professor Dario Angeletti che aveva accettato di dargli un passaggio in auto all'interno dell'Oasi delle Saline.

Al momento Claudio Cesaris si trova rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia. In un primo tempo era stato ristretto nel penitenziario di Civitavecchia dopo la degenza in ospedale per il malore che accusò poche ore il delitto quando i carabinieri arrivarono nell'abitazione che aveva preso in affitto a San Martino al Cimino. I legali avrebbero chiesto un’attenuazione della misura restrittiva in quanto il regime carcerario non è compatibile con il suo stato di salute. Vorrebbe trascorrere la detenzione in regime domiciliare nella casa di una sorella. Inoltre, oltre ad essere pentito del gesto compiuto si è detto disponibile a risarcire la famiglia del professor Angeletti.

La versione fornita da Cesaris non ha mai del tutto convinto gli inquirenti. Quando confessò l'omicidio riferì che quel martedì 7 dicembre si trovava alle Saline per fotografare gli uccelli essendo lui un appassionato di ornitologia. Durante l'escursione avrebbe accusato un malore legato al suo diabete ed ha fermato l'auto del professore che stava tornano al laboratorio del centro ittico sperimentale dopo la pausa per un panino. Angeletti ha accettato di dargli un passaggio verso il parcheggio dove Cesaris aveva lasciato l'auto ma durante il breve tragitto, colpito da un raptus, gli avrebbe sparato. Angeletti, è la versione di Cesaris, in particolare avrebbe parlato della ricercatrice 38enne che lavorava con lui e che un tempo aveva avuto una relazione con il tecnico universitario in pensione quando lavorava a Padova. Ma molti degli elementi raccolti portano a pensare a un'azione premeditata. Stando alle indagini svolte finora Cesaris seguiva la sua amata e forse ha maturato risentimento verso Angeletti perché lavorava con lei. Un delitto passionale insomma.

