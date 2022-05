Viterbo, centro smistamento Poste, i rumori tolgono sonno e pace ai condomini. Ordinanza del Comune

Paolo Di Basilio 09 maggio 2022 a

Troppo rumore dal centro smistamento e i residenti del condominio che sta proprio sopra non riescono più a prendere sonno. Per questo, dopo un esposto dei condomini e delle indagini fonometriche di Arpa, il commissario Antonella Scolamiero ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza che intima alle Poste di mettersi in regola con le emissioni sonore, specie di notte. Insomma in quegli uffici si deve fare meno rumore per far dormire chi abita nei piani superiori del fabbricato.

L’ufficio postale in questione è quello di via Ferroni numero 22, ossia il centro smistamenti delle Poste che si affaccia sulla Cassia Sud. Da tempo era in corso un braccio di ferro con le persone che abitano nel condominio. Infatti la sede di poste sta proprio al piano terra del fabbricato. chi abita di sopra si lamenta che dall’ufficio arrivano rumori a tutte le ore.

Nei mesi scorsi è stato presentato un esposto in Comune e sono partiti degli accertamenti che hanno coinvolto i tecnici dell’Arpa.

L’agenzia regionale per l’ambiente ha svolto un sopralluogo il 7 marzo all’interno di un ambiente abitativo dello stabile e il 17 dello stesso mese ha inviato i risultati in Comune. Di fatto l’Arpa ha riscontrato che sono stati superati i limiti acustici fissati dalla normativa per la notte e che tutto ciò è causato proprio dalle attività svolte da Poste Italiane nei locali al piano terra di via Ferroni. Dunque il dirigente Eugenio Maria Monaco ha redatto l’ordinanza nella quale si ordina alla responsabile dell’ufficio in questione di “adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni”. Inoltre il Comune ha intimato a Poste di inviare entro trenta giorni un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale che “descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge”. Il Comune ha infine lanciato un ultimatum: entro sessanta giorni vanno ultimati i lavori per limitare i rumori di notte.

