Viterbo, sessantenne morto al freddo. Comune trova i soldi per sostituire la caldaia nel palazzo di piazza San Carluccio

La caldaia alla fine sarà sostituta a spese del Comune, ma nel frattempo, a febbraio, in uno degli alloggi di piazza San Carluccio una persona è morta di freddo. Torna d’attualità il dramma del sessantenne che mesi fa è morto per cause naturali nell’appartamento lasciato al gelo da mesi a causa del guasto della caldaia che alimentava il riscaldamento di quell’alloggio. A denunciare la situazione di estremo disagio, senza riscaldamenti e acqua calda, era stato un vicino della vittima anche lui costretto a restare per mesi al freddo.

L’immobile è quello di piazza San Carluccio, 8 dove sono ubicati 19 alloggi. Nel palazzo sono presenti quattro caldaie per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda a servizio degli alloggi e di un locale al piano terra condotto per attività sociali dal settore servizi sociali.

Da quello che si legge nella delibera approvata nei giorni scorsi una prima segnalazione arrivò a inizio anno: “Inseguito di segnalazione di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento da parte di un inquilino dell'immobile di San Carluccio conduttore di un alloggio sito al secondo piano fatta pervenire per le vie brevi, all'ufficio tecnico del Servizio Patrimonio, veniva riscontrato dallo stesso, dopo opportuno sopralluogo di verifica, effettuato in data 25 gennaio, che la problematica segnalata interessava una delle quattro caldaie a servizio dell'immobile Comunale e, precisamente la caldaia sita in un locale al piano primo, a servizio di alcuni alloggi siti al secondo piano”.

Insomma un problema noto proprio nelle settimane più rigide. Ma tra un rimpallo di responsabilità e un altro sono passate settimane e nel frattempo in uno di quei appartamenti c’è stato un decesso. La mattina del 21 febbraio la donna che accudiva l’uomo facendogli assistenza lo trovò privo di vita nella casa gelida per la mancanza dei riscaldamenti. Ora i soldi - non una grande cifra circa 2.700 euro - sono stati trovati e la caldaia verrà installata quando ormai sta per arrivare la stagione calda.



