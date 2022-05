Viterbo, deposito scorie nucleari. Italia Nostra Tarquinia: "Via il segreto per la lista dei siti idonei"

Anna Maria Vinci 08 maggio 2022 a

a

a

Deposito rifiuti radioattivi nella Tuscia: “I cittadini hanno diritto di sapere dove verrà realizzato. La Cnai (carta nazionale delle aree idonee) non deve essere secretata”. Ad intervenire è il presidente della sezione di Tarquinia di Italia Nostra, Marzia Marzoli, che chiede al presidente della Provincia di convocare urgentemente un tavolo di discussione e ai sindaci di promuovere iniziative pubbliche. “Dopo la chiusura del seminario nazionale e della consultazione pubblica da parte di Sogin Spa è calato un silenzio assordante, che sconcerta - dichiara Marzoli - e che i cittadini non accetteranno mai come risposta a quelle centinaia di osservazioni inviate sulla Cnapi riguardante i 22 siti potenzialmente idonei individuati in provincia di Viterbo”. “Le osservazioni sono state inviate e registrate nel percorso indicato dal seminario nazionale, poi pubblicate; ma a ciò non c’è riscontro”.

Deposito scorie nucleari nella Tuscia, no della Regione

“La Sogin infatti- continua Marzia Marzoli - non ha reso pubblica la carta nazionale delle aree idonee (Cnai), come previsto, dopo i 60 giorni dalla pubblicazione dei lavori del seminario Nazionale, sul sito web, www.depositonazionale.it. Invece, da quanto è emerso dagli organi di stampa, risulta che la Carta sia stata trasmessa in modalità secretata solamente ai Ministeri dello Sviluppo Economico e per la Transizione ecologica Questo atteggiamento è contrario ai principi di trasparenza e partecipazione e delude le associazioni nazionali, i comitati e i cittadini, che al momento vedono resi vani gli importanti contributi presentati sul tema”.

“Come associazione nazionale, di concerto con le numerose altre associazioni e comitati, - conclude - abbiamo richiesto l’accesso agli atti, ai due ministeri interessati, (Mite e Mise), che hanno risposto, accogliendo solo in parte la richiesta differendo il completo diritto di accesso a conclusione del procedimento”.

Deposito scorie nucleari nella Tuscia, con la guerra cresce la paura

“La Sezione Etruria di Tarquinia - conclude - si impegnerà ulteriormente, per mantenere alta l’attenzione su: la sicurezza nucleare, dei requisiti per la localizzazione del Deposito Nazionale, delle modalità di funzionamento dell’impianto, della protezione delle persone e dell’ambiente. Faremo tutto ciò che sarà necessario, per tutelare il territorio solleciteremo i legali alla costituzione di un pool di esperti che ci rappresenteranno nei ricorsi che presenteremo”.

Deposito scorie nucleari, Sogin ha consegnato al ministero la lista dei siti idonei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.