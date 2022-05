Viterbo, si allaga ufficio postale di Ronciglione. Di nuovo chiuso

08 maggio 2022 a

a

a

Ieri mattina tutti in fila fuori dall’ufficio postale di Ronciglione, ma invano, visto che l’ufficio è nuovamente chiuso. Pare che le infiltrazioni d'acqua, le stesse che hanno costretto i dirigenti a supplire con un Posta-mobile per oltre venti giorni e le stesse che hanno dirottato i clienti verso l’ufficio di Sutri per i servizi finanziari e le operazioni più complesse, diano ancora noia. A quanto risulta, la sede tornerà di nuovo attiva a partire dal 16 maggio. I disagi maggiori si verificato nel ritiro degli atti giudiziari. Gli utenti stanno entrando in confusione. “Siamo all’oscuro di tutto - reclama la signora Anna Mignoni, da giorni in attesa di poter effettuare un’operazione. Per gli anziani è molto impegnativo il ritiro delle pensioni e per le file fuori l’ufficio in molti chiedono l’installazione di panchine o seggiole sotto appositi gazebo. Per ora, tuttavia, l’urgenza sta tutta nel ripristino delle apparecchiature e nel ritorno alla normalità”.



