Viterbo, violenza sulle donne. In un anno 150 richieste di aiuto

Fidanzate, mogli, mamme e negli ultimi tempi anche nonne: sono 150 le donne di Viterbo e provincia che nell’ultimo anno hanno chiesto aiuto al centro antiviolenza Penelope per riprendere in mano la propria vita. Una vita che troppo spesso viene trasformata in un inferno, scatenato dai maltrattamenti di mariti, compagni, padri. La violenza sulle donne, testimoniano dal Penelope, è un fenomeno che nella Tuscia è ben oltre il livello di guardia: “Le 150 richieste di aiuto in un anno sono tantissime”, spiega Chiara Carmen Moschella, una delle operatici. “Solo da marzo ad oggi, poi, ne abbiamo ricevute una ventina”. Dietro il telefono si nascondono storie di abusi, vessazioni e violenze di ogni tipo.

Ma come si affrontano? “Innanzitutto lavoriamo sulla volontà della donna che ci chiede aiuto - prosegue l’operatrice -. Accoglienza, supporto e ascolto: sono queste le tre principali attività che svolgiamo per cercare di sostenere le donne vittime di violenza”. Il centro Penelope nasce dalla collaborazione di tre enti - associazione Kyanos, cooperativa sociale Prassi e Ricerca e associazione Ponte Donna -, che in partnership con il Comune aiutano donne non solo di Viterbo, da dove arrivano circa la metà delle 150 richieste, ma anche da Abruzzo, Umbria e provincia di Roma. Donne che subiscono violenza fisica, psicologica e anche economica, a volte intrecciate nella stessa relazione. “Alcune mostrano già la volontà di separarsi e intraprendere un percorso di sostegno ma non sanno come fare - interviene un’altra operatrice del centro, Carolina Garrow -, altre hanno bisogno di accrescere questa loro consapevolezza. Poi ci sono le situazioni di emergenza, nelle quali veniamo coinvolte in seconda battuta dopo l’intervento delle forze dell’ordine, della Asl e soprattutto del percorso rosa che scatta automaticamente con l’arrivo al pronto soccorso di Belcolle di donne che portano addosso i segni dei maltrattamenti. Il lavoro di rete con i Servizi sociali e la Squadra mobile è fondamentale. Nell’ultimo periodo, per la prassi che si sta utilizzando dalla procura e dalle forze dell’ordine, per fortuna intercorre un minore lasso di tempo tra la protezione della donna e la misura cautelare nei confronti dell’uomo”. E spesso in famiglia la violenza di mariti e padri si riversa anche sui figli: “Abbiamo dovuto affrontare casi di donne che hanno subìto gravi danni fisici - spiega Chiara Carmen Moschella -, così come di abusi di padri nei confronti dei figli. La violenza è trasversale, è un fenomeno a livello sociale e culturale abbastanza evidente. Noi aiutiamo le donne a uscirne con il supporto sociale e psicologico, l’orientamento al lavoro e la consulenza legale nell’ambito dei processi civili e penali. Alle donne vogliamo dire che noi ci siamo e che dalla violenza si può uscire”.

Al centro Penelope lavorano dieci operatrici tra assistenti sociali, psicologhe, sociologhe, educatrici e tirocinanti, e presto l’equipe si allargherà ancora con l’imminente apertura della casa rifugio in città: “La inaugureremo a giorni - afferma Carolina Garrow -, permetterà alla donna di avere rapporti di autonomia e potrà ospitare contemporaneamente due nuclei familiari. I percorsi di accoglienza nella casa rifugio varieranno a seconda delle situazioni. C’è chi può starci anche più mesi fino al massimo di un anno. La casa rifugio può servire anche in situazioni di emergenza, ma più nello specifico fa parte del percorso di ricostruzione della vita di una donna che è stata vittima di violenza e che per colpa del proprio ex marito o compagno ha perso l’autonomia e la gestione delle proprie individualità”. E per rifarsi una vita non è mai troppo tardi, come spiegano le stesse operatrici: “Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un fatto insolito rispetto al passato, quello di donne che anche a 75-80 anni, dopo matrimoni di quarant’anni vissuti nella sofferenza, decidono di uscire allo scoperto e di andarsene di casa per vivere l’ultima parte della vita in serenità”. Anche le future generazioni sono molto interessate al tema della parità di genere: “Lo abbiamo notato durante i progetti di prevenzione della violenza che ci hanno portato a fare lezione nelle scuole, come i licei Buratti e Ruffini, e anche all’università. Gli studenti hanno molta voglia di affrontare il tema dimostrando grande sensibilità. Un segnale importante, che ci fa ben sperare per il futuro”.

