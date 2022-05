Viterbo, radio mute. Ladri rubano trasmettitori in vetta a Poggio Nibbio

07 maggio 2022 a

Da ieri mattina, venerdì 6 aprile, in parte del capoluogo e in una buona fetta della Tuscia molte stazioni radiofoniche sono state ammutolite. Il motivo? Un furto avvenuto in cima a Poggio Nibbio, sui Monti Cimini, dove sono ubicati diversi ripetitori per le trasmissioni radio e televisive.

In particolare il furto ha riguardato alcuni dispositivi di trasmissione della società Fox Tel destinati al segnale di alcune radio private. Così da ieri mattina non si sentono più, solo per fare qualche esempio, Radio Deejay, Radio Capital, M2O, Virgin, Radio Montecarlo o Radio 24. A fare la scoperta sono stati gli addetti della società che cura gli impianti che, ieri mattina, si sono recati sul posto dopo le prime segnalazioni dell’assenza di segnale in varie parti della Tuscia.

Ignoti hanno forzato, danneggiandola, una porta blindata e una volta dentro al locale che sta ai piedi del traliccio con i ripetitori si sono impossessati di diversi apparati che servono a trasmettere il segnale. Il danno quantificato, per il solo materiale asportato nel locale, è di circa 50 mila euro ai quali bisogna aggiungere poi i costi per la rimessa in funzione degli impianti e quello della porta.

Gli addetti della società hanno immediatamente allertato i carabinieri e poco dopo, arrampicandosi lungo la stretta stradina bianca, in vetta è arrivata una pattuglia dell’Arma della stazione di Canepina. E’ stata raccolta la testimonianza degli addetti che hanno scoperto il furto ed è stato redatto un primo inventario del materiale che manca all’appello e che dunque, presumibilmente, è stato portato via dai ladri.

Secondo quanto si è appreso nella zona è presente un sistema di videosorveglianza con una telecamera posizionata all’ingresso dell’area dove c’è il traliccio. Ma da quello che sembra i malviventi sarebbero riusciti a metterla fuori funzione prima di entrare in azione.

