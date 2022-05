Viterbo, tassa sui rifiuti. Aumento medio del 3%

Massimiliano Conti 06 maggio 2022 a

Si aggira intorno al 3% l’aumento della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2022. La determinazione delle tariffe è stata approvata il 28 aprile dal commissario prefettizio al Comune, Antonella Scolamiero, e tiene conto dell’incremento dei costi per il conferimento in discarica che è stato riconosciuto dalla Regione Lazio all’Ecologia Viterbo, la società che gestisce il sito di Monterazzano, dove finisce tutta la spazzatura della Tuscia, quella di Rieti e, da tempo, anche una buona parte di quella romana.

Il 3% rappresenta l’aumento medio e spannometrico. Determinare una percentuale precisa è infatti impossibile data la varietà di utenze (i parametri sono due: numero di componenti e superficie dell’abitazione). Per l’ex sindaco Giovanni Arena si tratta di un aumento comunque molto contenuto: “Nonostante questo ritocco, le tariffe Tari dei cittadini viterbesi sono tra le più basse del Lazio. In altre città della regione, infatti, gli aumenti spesso superano il 12-13% - spiega Arena -. Se a Viterbo siamo riusciti ad evitare stangate è anche grazie al benefit che il Comune riceve dagli altri comuni che conferiscono i loro rifiuti nella discarica di Monterazzano”. Il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) prevede per il 2022 entrate tariffarie per 12 milioni e 399 mila euro, che saliranno a 12 milioni e 570 mila nel 2023, a 12 milioni e 744 mila nel 2024 e a 12 milioni e 920 mila nel 2025. Grazie ai contributi del ministero dell’Istruzione a favore delle scuole (49 mil399 euro) e ai 304 mila euro derivanti dal recupero della Tari evasa nel 2021, i viterbesi potranno contare su un piccolo sconto rispetto a quanto stabilito dal Pef. In soldoni, l’importo da finanziare nel 2022 con la tassa sui rifiuti ammonta a 12.045 mila euro.

Parliamo quindi di un risparmio di pochi spiccioli per famiglia. Prendiamo una “normale” utenza domestica di un nucleo familiare composto da quattro persone. Questa abitazione pagherà, per quanto riguarda la quota variabile, 261 euro l’anno, a cui va aggiunta la quota fissa: 1,04 euro a metro quadro. Un bed and breakfast – tipologia di utenza sempre più diffusa soprattutto nel centro storico della città dei papi – pagherà invece 356 euro l’anno di quota variabile, più i soliti 1,04 euro a metro. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, si va dagli 1,19 euro a metro quadro di quota fissa e 0,83 di quota variabile applicati a musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto, ai 3,60 euro di quota variabile e 2,32 di quota fissa di ospedali e cliniche. La pagheranno un po’ più cara (la Tari), ristoranti, trattorie, pizzerie e pub: 8,40 a metro quadro di quota variabile e 5,42 per quanto riguarda la quota fissa.

