Viterbo, uomo di colore aggredito da due giovani in pieno centro storico

05 maggio 2022 a

Un uomo di colore, presumibilmente sui 40 anni, è stato aggredito da due giovani viterbesi. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, tra via dell'Orologio Vecchio e via del Teatro Genio, a due passi da piazze delle Erbe, in pieno centro storico.

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma da quanto si è appreso la vittima sarebbe stata malmenata mentre cercava di difendere il figlio, che a sua volta in precedenza sarebbe stato picchiato dagli stessi aggressori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno subito ascoltato il 40enne nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Non è chiaro se, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, i due giovani erano già fuggiti.

