Viterbo, minorenne devasta il suo appartamento e fugge prima dell'arrivo dei carabinieri

Un minorenne ha dato in escandescenze, devastando l'abitazione in cui abita, in una traversa di via Mazzini, prima di darsi alla fuga.

Attimi di panico vissuti questa mattina in pieno centro storico, dove il giovane come detto, ha prima distrutto il suo appartamento e poi è fuggito.

E' stata la madre del minorenne a chiedere l'intervento dei carabinieri, ma quando i militari insieme ai sanitari del 118 sono accorsi sul posto il giovane aveva già fatto perdere le proprie tracce.

