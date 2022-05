Viterbo, Villa Serena a Montefiascone. L'opposizione: "Scelte prese da un ufficio legale"

Alessandro Quami 05 maggio 2022 a

Nell'ultimo consiglio comunale bene la presidente dell'assemblea Carla Mancini si è comportata bene, ma la sindaca è bocciata. Sono questi i voti che la minoranza di centrodestra dà ai due esponenti della maggioranza giallorossa (e un po' nera). “Desideriamo fare alcune considerazioni sul consiglio comunale del 23 aprile scorso”, dicono i cinque consiglieri di opposizione: Andrea Danti (indipendente di centrodestra e capogruppo della minoranza), Orietta Celeste (indipendente di centrodestra), Cristina Ranaldi (Forza Italia), Paolo Manzi (capogruppo Fi), Massimo Ceccarelli (Fratelli d'Italia). “Innanzitutto, le note positive riguardano la presidenza del Consiglio. Come noto, nelle settimane scorse, l'opposizione aveva criticato fortemente le modalità con le quali Carla Mancini aveva svolto il proprio ruolo, tanto che si era deciso, all’ultima assise di febbraio, di uscire dall’aula in segno di protesta. In occasione dell’ultima seduta, invece, le convocazioni sono state tempestive, i documenti sono stati messi a disposizione e la riunione dei capigruppo si è tenuta serenamente e costruttivamente”.

Danti e gli altri aggiungono: “Anzi, su un punto (commissione Agraria) in cui era carente la documentazione, Mancini - assente per motivi di salute - è stata raggiunta telefonicamente, si è messa a disposizione, ha fornito i chiarimenti richiesti, ha inviato la documentazione che mancava e ha permesso di affrontare il punto in maniera compiuta. Tanto ciò è vero che, in sede di consiglio comunale, si è deciso di apportare le modifiche concordate nella riunione dei capigruppo e votare all’unanimità, maggioranza e opposizione. Non abbiamo problemi, dunque, a riconoscere la correttezza dell’operato della presidenza del Consiglio in occasione dell’ultima riunione”.

Arriva la nota dolente. “Non altrettanto possiamo dire, invece, dell’operato del sindaco – precisano dall'opposizione -. A Giulia De Santis sono state rivolte interrogazioni su materie sulle quali, tra l’altro, si è riservata le deleghe e le risposte fornite sono state non soddisfacenti. La prima interrogazione riguardava Villa Serena e si richiedeva al sindaco quali fossero le intenzioni dell’amministrazione. Tale richiesta era stata formulata dall’opposizione, anche per iscritto, già il 9 febbraio, e nessuna risposta era stata fornita. Reiterata la richiesta all’ultimo consiglio comunale il sindaco si è limitato a dire che era stato richiesto un parere a uno studio legale (tra l’altro per la cospicua somma di 12.688 euro), che la risposta era arrivata da uno o due giorni e che erano in attesa di studiarla. La risposta non è soddisfacente. Ci permettiamo di osservare che le scelte spettano alla politica e che, solo dopo che le prime sono state almeno ipotizzate, se vi sono dubbi, se ne valuta la legittimità. Nel caso in esame, invece, ciò non è avvenuto. Due le conclusioni che possiamo trarre da tale vicenda: o l’amministrazione De Santis ha scelto cosa vuol fare di Villa Serena ma non lo vuole al momento comunicare, oppure ha delegato le scelte politiche a uno studio legale e, in questo caso, la toppa sarebbe peggiore del buco”.

