Viterbo, campo scuola nel degrado. Spogliatoi chiusi da 7 anni

Il campo scuola versa nel degrado più assoluto. Sono passati gli anni, si sono succedute le amministrazioni, ma la casa dell’atletica viterbese nel quartiere di Santa Barbara, intitolata a Domenico Mancinelli, continua inesorabilmente a rimanere abbandonata a se stessa. Ed è un autentico paradosso, visto che ogni settimana accoglie circa mille appassionati di tutte le età, dai bambini delle scuole ai ragazzi delle due società viterbesi di atletica fino agli iscritti ai corsi militari, ma anche tanti viterbesi più grandi che praticano attività sportiva nell’impianto.

“Dopo un anno e mezzo dall’insediamento del nuovo comitato provinciale della Fidal - sottolinea Giuseppe Misuraca, presidente dell’Atletica Viterbo - l’impianto di via del Campo Scolastico versa in condizioni a dir poco disastrose, al punto che da tempo non è più possibile organizzare al suo interno manifestazioni agonistiche, se non soltanto gare a carattere giovanile, anche per la scomparsa delle righe che delimitano le corsie, le partenze e gli arrivi delle gare di corsa”. Il campo scuola viene gestito dalla Fidal regionale che ne assicura la custodia ininterrotta attraverso due addetti al campo dalle 9 alle 19, “ma per quanto riguarda la manutenzione, i disservizi e i problemi legati all’utilizzo dei vari spazi e delle pedane - prosegue Misuraca - la situazione è sotto gli occhi di tutti e a nulla sono servite le ripetute proteste delle nostre due società, Atletica Viterbo e Alto Lazio, fatte ripetutamente al comitato provinciale e regionale”. A parte lo sporadico taglio dell’erba e qualche raro, minimo lavoro di pulizia, infatti, rimangono irrisolti i problemi degli ultimi anni che rendono problematico l’utilizzo del campo.

“Irrisolto il problema della ristrutturazione degli spogliatoi, chiusi ormai da ben sette anni - è ancora Misuraca a parlare -, su cui la precedente amministrazione comunale fece paradossalmente lo scorso anno, attraverso gli ignari allievi dell’Orioli, un bel lavoro di abbellimento esterno, con un murales raffigurante il velocista del passato Jesse Owens. Non penso che lo scioglimento anticipato del Consiglio e le dimissioni dell’ex sindaco Arena abbiano ritardato la soluzione dei problemi del campo scuola, tanta si è dimostrata l’inconsistenza degli interventi di chi ha avuto la responsabilità di questo negli ultimi tre anni. La speranza è che il prossimo sindaco metta nella sua agenda la sistemazione definitiva dell’importante e storico impianto di atletica di Viterbo”.

