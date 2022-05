Viterbo, tentato scippo in via dell'Orologio Vecchio. Anziana mette in fuga i malviventi

05 maggio 2022 a

a

a

Provano a scippare un’anziana in pieno giorno nel cuore del centro storico ma vengono messi in fuga dalla stessa signora che ha anche rifilato una gomitata a uno dei malviventi. E’ caccia a due uomini che martedì 3 maggio, verso mezzogiorno, hanno tentato di strappare di mano la borsa alla signora in via dell’Orologio Vecchio.

Assalto al portavalori sulla Superstrada, domani il verdetto

Secondo una prima ricostruzione la donna stava rientrando in casa con la spesa quando le si è affiancata un’auto. L’uomo sul lato passeggero le ha detto che i due si erano persi e le ha chiesto informazioni su come uscire dalla città. La signora, pensando veramente che quei due erano due persone che avevano perso l’orientamento nelle strette strade del centro storico, ha iniziato a fornire loro delle informazioni. Ma, all’improvviso, approfittando di un suo momento di distrazione uno dei due uomini che erano in auto ha provato a strapparle la borsa di mano con il complice che era già pronto a partire a tutto gas.

La signora ha avuto tuttavia sangue freddo ed ha reagito colpendo il malvivente che stava cercando di scipparla con una gomitata. Subito dopo si è messa ad urlare per richiamare l’attenzione delle persone che erano in strada.

In rete 1.300 telecamere dislocate in tutti gli angoli della Tuscia

A quel punto i malviventi hanno deciso di desistere e sono fuggiti via in auto. Quando sono stati chiamati i soccorsi erano già lontani. La notizia ha fatto in breve il giro del centro storico suscitando molto clamore per la sfrontatezza della coppia che non ha avuto alcuna remora di agire in pieno giorno.

Da quello che si è appreso nessuno è riuscito a prendere il numero della targa dell’auto e nessuno sembra aver notato la coppia di rapinatori nella strada prima che entrassero in azione.



Lancia bottiglie contro i passanti e sfiora un bambino di sei mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.