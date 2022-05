Viterbo, truffa a Civita Castellana. Paga il pieno di benzina con il reddito di cittadinanza in cambio di soldi

04 maggio 2022 a

A Civita Castellana, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, presso un distributore di carburante, hanno sorpreso un cinquantottenne, residente a Ronciglione, mentre utilizzava la propria carta postamat, dedicata esclusivamente alla ricezione del reddito di cittadinanza, per effettuare rifornimenti ad altri automobilisti, facendosi poi consegnare il corrispettivo del carburante introdotto in contante. L’uomo è stato denunciato a piede libero per truffa e la a carta Postamat è stata posta sotto sequestro.

