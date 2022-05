Viterbo, lungomare di Tarquinia. Segnalata una palude insalubre

Fabrizio Ercolani 04 maggio 2022 a

Acqua verde stagnante, odore nauseabondo, sporcizia ovunque: preoccupa la situazione del fosso di scolo dei giardini che arriva nel bel mezzo del lungomare di Tarquinia. Ad alzare la voce villeggianti e residenti, stanchi di continue segnalazioni finite sempre nel dimenticatoio. “Ci chiediamo come sia possibile permettere un simile scempio. – tuonano - Sono mesi che segnaliamo il disagio ma nessuno interviene. Una pessima cartolina per Tarquinia dovuta all’inerzia della politica”. Una situazione che anche alla semplice vista appare poco edificante. “L’acqua ristagna da mesi, oramai è diventata verde. La vegetazione oramai è diventata talmente rigogliosa che sembra di essere in mezzo alla savana. Per non parlare poi dei rifiuti, bottiglie di plastica e di vetro, pezzi di legno. Il tutto non in un punto nascosto del Lido ma proprio affacciandosi sul ponticello presente sul Lungomare”. Tutto ciò provoca tanti disagi.

“Dall’odore nauseabondo all’aumento delle zanzare e di altri animali. – concludono- A nulla sono valse le nostre rimostranze, sembra come se al Lido ai nostri amministratori importi veramente poco”. Ora resta da capire se il Comune abbia quantomeno sollecitato il Consorzio di bonifica ad un intervento rapido visto che ha la competenza per la pulizia di tutti i fossi del territorio, sotto l’aspetto idraulico. Tra l’altro, secondo quanto dichiarato negli anni passati dai tecnici, con l’approvazione del progetto per la regimazione delle acque sarebbero state realizzate delle opere per convogliare le acque verso il fiume Marta all’altezza dell’autostrada in prossimità del sottopasso che si trova vicino alla polizia stradale. La zona del lido non sarebbe stata toccata da nessun tipo di opera ma il fosso a quel punto sarebbe stato meno gravato dalle acque e di conseguenza nel canale che attraversa l’abitato del Lido ci sarebbero minori ristagni d’acqua. L’iter però per i lavori si è prolungato nel tempo. Più volte anche gli stessi operatori balneari e le sigle sindacali di categoria hanno sottolineato come “è un problema che deve essere risolto una volta per tutte senza se e senza ma, per il rispetto e la tutela ambientale del litorale”.

Va anche considerato però un altro aspetto ovvero l’inciviltà delle persone, che gettano buste, bottiglie e bicchieri di plastica nel fosso. Un aspetto questo troppo spesso sottovalutato. Un mix tra incuria, ritardi, mancanza di educazione civica che ha generato una situazione non piacevole, alla quale l’augurio è che si possa porre rimedio in tempi rapidi.

