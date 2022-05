Viterbo, libro di Luisa Ciambella. Il racconto di cinque personaggi straordinari

Mattia Ugolini 04 maggio 2022 a

Si intitola “I testimoni della normalità, la normalità come testimonianza” il libro presentato lunedì da Luisa Ciambella, che racconta i gesti straordinari compiuti da persone di cui, purtroppo, si è persa memoria, perché rimaste sempre nell’anonimato nonostante la loro vita e le loro azioni compiute in epoche diverse ma con un unico fine: il bene del prossimo.

In particolare, per quella che si prospetta la prima uscita di una serie di scritti, l’autrice ha individuato cinque figure: Angela Maria Guidi Cingolani, Beato Domenico Barberi, Mamma Lucia, Arturo Vittori e Bruno Buzzi. Tre di esse - Vittori, Barbieri e Buzzi - sono viterbesi. Il primo è un architetto, ideatore della Macchina di Santa Rosa Fiore del Cielo, e Ciambella racconta il suo impegno nel sociale, che lo ha visto creare una struttura ecosostenibile per raccogliere acqua nei Paesi africani preda di siccità.

Il secondo, invece, è un runner che, oltre a partecipare a diverse maratone in Italia e anche all’estero, ha deciso anch’esso di dedicarsi alle raccolte fondi per scopi benefici.

Barbieri (conosciuto come “Meco della Palanzana”), era invece un pastorello analfabeta che nel 1800 convertì l’Inghilterra al cattolicesimo e per questo venne beatificato. Cingolani e Maria Lucia Apicella, due donne, sono le non-viterbesi citate come esempio di riscatto, coraggio e carità.

Sono infatti la prima donna a ricoprire incarichi di governo ed amministrazione locale, e una filantropa premiata con la medaglia d’oro al merito civile per essersi prodigata, subito dopo il secondo conflitto mondiale, a dare sepoltura alle salme dei soldati tedeschi.

“Queste cinque persone - ha detto Luisa Ciambella nel corso della presentazione che si è svolta presso l’auditorium della Fondazione Carivit - sono affascinanti e con le loro azioni hanno fatto la storia, nonostante siano semi-sconosciute al grande pubblico. Alcuni sono personaggi che si muovono in un contesto storico particolarmente difficile, quello del dopo guerra, altri invece sono contemporanei. Ognuno con la propria missione ma con un denominatore comune: aiutare gli altri”. Il volume, appartenente alla collana editoriale del Centro Studi Aldo Moro, è edito dalla Sem (Società editrice romana). Sarà distribuito a breve nelle librerie viterbesi e romane. Alla presentazione, a cui hanno assistito oltre 150 persone, sono intervenute diverse figure di primo piano del mondo politico, di quello ecclesiastico e dell’associazionismo locale.

Tra questi, Giuseppe Fioroni, vice presidente dell’Istituto di studi superiori Toniolo; Chiara Mattesini, ricercatrice e scrittrice; Mario Macini, presidente dell’Associazione Beato Domenico Baberi e don Celestino Kabundi dell’associazione Kakasu Onlus.

