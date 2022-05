Anche 6 aziende della Tuscia al salone Cibus di Parma

03 maggio 2022 a

Ci sono anche 6 aziende della Tuscia nella rappresentanza regionale (costituita da 23 attività complessive) presente dal 3 al 6 maggio a Cibus, salone internazionale dell’alimentazione che si svolge a Parma.

“Torniamo a Parma, al salone internazionale di Cibus - dichiara l’assessora regionale Enrica Onorati - con il buono e il bello del Lazio, promosso e valorizzato da 23 aziende agroalimentari che saranno in fiera con noi dal 3 al 6 maggio. Un ampio e ricco paniere di prodotti tipici e tradizionali made in Lazio, provenienti dalle 5 province, che racconterà ai tanti visitatori della fiera il nostro meraviglioso territorio attraverso la storia e il sapiente lavoro delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori che con passione, impegno, sacrificio e dedizione non si sono mai fermati durante la pandemia".

Lei 6 aziende partecipanti dal Viterbese sono: Frantoio Battaglini (Bolsena), cooperativa agricola Colli Etruschi (Blera), Oleificio Tamìa (Vetralla), Antica norcineria Morelli (Bolsena), Olivicola di Canino, La Madia (Canepina).

Zafferano della Tuscia dichiarato prodotto tradizionale

La fiera sarà inaugurata da Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e da Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Affari Esteri, con saluti introduttivi di Federico Pizzarotti Sindaco di Parma e Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna. Circa tremila aziende espositrici presenteranno agli operatori economici i loro prodotti, mille di questi innovativi, pronti a essere immessi sui mercati. Cibus 2022 vedrà il ritorno dei buyer esteri, provenienti da Stati Uniti d’America, America Latina, Europa, Medio Oriente e alcuni Paesi asiatici. In fiera saranno aperte l’Area Horeca the Hub, il Cibus Innovation Corner con cento nuovi prodotti selezionati da una giuria di esperti e l’Innovation Hub, con Start Up innovative.

Video su questo argomento Cibo, appello a Efsa: si occupi anche di qualità e sostenibilità TMNews

Si terranno inoltre decine di convegni a cui parteciperanno i rappresentanti di Industria, Agricoltura, Distribuzione e del mondo politico. Il fuori salone “Cibus Off” si terrà nel centro di Parma con degustazioni, esposizioni e dibattiti. Sarà aperto il 3 maggio alle ore 18 con l'inaugurazione della mostra di fotografie artistiche “Art Save The Food”, curata da Claudio Composti e co-organizzata da Fiere di Parma e Mia Fair nel Complesso Monumentale del Monastero di San Paolo. Infine, grazie al programma Cibus Food Saving, i volontari di Banco Alimentare recupereranno i prodotti che le aziende espositrici, al termine della manifestazione, scelgono di salvare dallo spreco, donandoli

