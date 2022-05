Viterbo, il commissario comunale lascia inalterate le tariffe degli asili

03 maggio 2022 a

a

a

Il commissario prefettizio del Comune di Viterbo conferma per il 2022 le tariffe già applicate lo scorso anno. Gli unici incrementi significativi riguardano la tariffa giornaliera per il parcheggio, che raddoppia, e quella per l’accesso al museo Luigi Rossi Danielli: il biglietto passa da 3,50 a 6 euro ma comprende ora anche l’ingresso al nuovo museo sotto i portici di Palazzo dei Priori, quello che ospita i due pezzi da novanta della collezione, La Pietà e La Flagellazione di Sebastiano del Piombo. La novità è però rappresentata dal biglietto unico per l’accesso a tutte le strutture museali della città dei papi. Costo base: 18 euro.

Progetti in città, firmata convenzione tra Comune e ministero



Il contributo comunale per la gestione degli asili nido sale da 95 mila a 130 mila euro, in modo da coprire l’aumento dei costi e garantire stesse tariffe dell’anno scorso: si va dai 2 euro a buono pasto per le famiglie con reddito da 2001 a 8.500 euro (per chi ha due figli da mandare a mensa il costo scende a 1,50) ai 5,16 euro richiesti ai nuclei con reddito superiore ai 40 mila euro l’anno (4,50 per chi ha 2 figli).

Bullicame, al via i lavori per il parco



Resta inalterato il costo del ticket per la sosta sulle strisce blu a parchimetro: 1 euro l’ora dentro le mura (dalle 8 alle 20, festivi inclusi), 0,5 fuori le mura. Raddoppia invece, come detto, l’abbonamento giornaliero, che passa da 2,50 a 5 euro. Per lasciare l’auto in sosta al parking del Sacrario i residenti continueranno a godere di una tariffa agevolata: 0,30 euro l’ora. Nelle ore notturne la sosta nei parcheggi in struttura costerà sempre 1 euro per l’intera fascia 20,30-8.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.