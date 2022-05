Alla riscoperta di Clarice Tartufari, scrittrice dimenticata: libro di Luciana Vergaro

02 maggio 2022 a

Il nome di Clarice Tartufari è oggi pressoché dimenticato, ma ci fu un tempo - tra l’ultimo scorcio dell’Ottocento e l’inizio degli anni Trenta del Novecento, in cui questa scrittrice, autrice di teatro e poetessa - nata a Roma nel 1861, morta a Bagnore presso Santa Fiora (Grosseto) nel 1933 - ebbe un successo che travalicò i confini nazionali arrivando ad essere tradotta negli Stati Uniti e in Germania.

A Clarice Tartufari, che ha ambientato molte sue opere nella Tuscia: a Bagnoregio, Torre Alfina, Oriolo Romano, Viterbo, è dedicato il volume “Clarice Tartufari. Una scrittrice dimenticata. Lettere a Bonaventura Tecchi” scritto dalla professoressa Luciana Vergaro, edito da Juppiter.

Spiega Luciana Vergaro: “Il libro nasce come idea nel 2017, anno in cui sono andata in pensione dal Liceo Buratti, dopo una vita passata lì prima come studentessa poi come insegnante; il distacco dal mondo della scuola ha generato in me questo bisogno di trovare un canale di comunicazione; la scrittura è diventata un modo per colmare questo distacco, ma all’inizio non pensavo ad una pubblicazione”.

“Io sono di Bagnoregio - continua la profesoressa Vergaro - e sapevo che esisteva un romanzo di inizio Novecento ambientato in paese; ho dato seguito alla mia curiosità e ho recuperato questo romanzo del 1924, ‘Il mare e la vela’, e trovato che questa scrittrice faceva descrizioni molto dettagliate, non solo dei luoghi fisici ma anche degli abitanti del posto: alcuni nomi di personaggi del romanzo erano quelli di persone realmente vissute”. ”Nello stesso anno in cui uscì questo libro, fece il suo esordio Bonaventura Tecchi, gloria di Bagnoregio, con ‘Il nome sulla sabbia’: mi sono chiesta a quel punto se i due si fossero conosciuti e ho avuto la risposta in un carteggio trovato nell’archivio della famiglia Tecchi e che rappresenta il nucleo di questo libro”.

La conoscenza come e quando era avvenuta?

“Difficile dirlo, probabilmente negli ambienti dell’editoria. Va sottolineato che tra i due c’era una differenza di età notevole, 35 anni. Si tratta di 18 lettere, non molto lunghe, nelle quali perlopiù la scrittrice parla del suo lavoro, annuncia imminenti pubblicazioni, cita editori e personalità della cultura e della politica; vale la pena ricordare che fu anche autrice teatrale e rappresentò sue opere nei maggiori teatri fino alla Scala”; il romanzo ‘Il miracolo’ fu tradotto in tedesco, ‘Il mare e la vela’ arrivò a essere pubblicato in inglese a Philadelphia”.

Un carteggio che restituisce la figura di primo piano che Clarice fu, una caratura testimoniata da quanto espresse Benedetto Croce, che si trattasse di una scrittrice superiore per talento e vigore narrativo al Premio Nobel Grazia Deledda.

“Mi ha colpito in modo particolare - aggiunge Luciana Vergaro - il suo impegno per l’affermazione delle donne: lei con la letteratura si creò un’indipendenza economica, e nei suoi lavori è un tema sempre presente; così come è spesso presente il mondo della scuola, il tema dell’istruzione; si tratta di romanzi a carattere socio-pedagogico, che porgono l’orecchio al dibattito culturale del tempo”.



Come mai è stata dimenticata?

“Morì nel 1933, un momento molto complesso, in particolare per lei che si era occupata molto della questione israelitica, e successivamente i cambiamenti sono stati profondi; probabilmente ha inciso anche il fatto che fosse una donna sola, senza nessuno importante dietro”.

