Al lido di Tarquinia arriva finalmente il bancomat: è al camping Tuscia Tirrenica

02 maggio 2022 a

a

a

Al lido di Tarquinia arriva finalmente il bancomat: grazie al camping Tuscia Tirrenica. L’iniziativa di Renato Bacciardi è stata accolta da molti cittadini e residenti del Lido in maniera entusiastica.

A Tarquinia lido era un servizio da anni “assente ingiustificato” che, finalmente, torna a disposizione dei cittadini e soprattutto dei turisti. A farselo installare è stato il camping Village Tuscia Tirrenica che, lungi dal concedere l’opportunità di usufruire di un servizio così utile ed essenziale ai soli clienti, ha scelto di posizionare l’apparecchiatura all’ingresso del campeggio, consentendone l’utilizzo a chiunque ne abbia necessità.

Stazione, i parcheggi restano a pagamento



“Da tempo cercavamo un modo per mettere il servizio di prelievo automatico a disposizione dei clienti – spiega Renato Bacciardi, del Camping Tuscia Tirrenica –, e quando abbiamo trovato la formula per riuscirci, abbiamo creduto utile per tutta la realtà turistica di Tarquinia lido, cercare una soluzione a disposizione di tutti”.

“Sono oltre cinque anni che al Lido mancava la possibilità di prelevare - precisa Bacciardi -, ora lo si potrà fare recandosi all’ingresso del camping, a piedi, in bici o in auto”.

Fiume Marta, lavori fino alla foce



Il bancomat è già attivo e funzionante presso il camping che si trova su lungomare delle Nereidi.

Soprattutto nella stagione estiva al Lido erano molte le lamentele di turisti e residenti che a volte si trovavano impossibilitati a prelevare il contante nell’unica postazione delle poste. Anche perché a causa della popolazione che in estate si triplica, non sempre era fruibile.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.