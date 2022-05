Vitorchiano, iniziati lavori per la nuova illuminazione pubblica

02 maggio 2022 a

A Vitorchiano sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova pubblica illuminazione in strada Sodarella, via Pirandello, piazzale antistante il cimitero e strada Ortana in località Pallone. Si tratta di interventi da circa 100mila euro complessivi, utili a rendere più sicuri e fruibili tratti di rete viaria comunale che ancora ne erano sprovvisti.

Questi cantieri fanno seguito agli interventi già effettuati in via La Nova (nel primo tratto asfaltato) e a quelli in corso in via Bachelet, dando così finalmente risposta a una specifica esigenza dei residenti. Le prime attività sono svolte in via Pirandello, a seguire quelle previste nelle altre strade interessate.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che lo scorso anno è già stato eseguito il primo step dei lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, con particolare riferimento a piazza Umberto I, via Manzoni e al primo tratto di via Teverina; a queste si aggiungerà presto il completamento di via Bachelet, anche con la sostituzione dei punti luce pedonali all’altezza del cosiddetto “Conventino”.

“Si tratta di interventi - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - che, oltre a garantire maggior visibilità nelle ore notturne e ad aumentare la sicurezza stradale e urbana in generale, rappresentano un tassello di un più ampio progetto sulla sostenibilità ambientale”.

