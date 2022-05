Francesco Barberini nominato ambasciatore della Riseva Monte Rufeno

02 maggio 2022 a

Il Comune di Acquapendente ha nominato l'aspirante ornitologo Francesco Barberini , quindici anni tra pochi giorni, ambasciatore della Riserva Naturale regionale Monte Rufeno. con la quale già collabora per unfff progetto di censimento dell'avifauna. Il giovanissimo aspirante ornitologo, divulgatore e scrittore, ma sopratutto appassionato di evoluzione e natura, ha ricevuto nel 2018 all’età di dieci anni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica. Tre anni prima aveva iniziato a girare video in oasi e parchi per far conoscere la natura. In contemporanea ha realizzato numerose conferenze sulla natura ed in particolare sull’evoluzione dei dinosauri in uccelli.

Ha ricevuto nel 2017 da parte della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) il premio della 52° Assemblea nazionale con la seguente motivazione: “per il suo amore profondo per gli uccelli selvatici, l’ornitologia e il birdwatching, per la sorprendente capacità, pur da giovanissimo, di conoscere e raccontare gli uccelli, in modo appassionato e coinvolgente, anche attraverso il sapiente uso dei nuovi mezzi di comunicazione, con l’augurio di crescere sempre vicino alla natura, con lo stesso entusiasmo di oggi”.

A 9 anni il suo primo libro “Il mio primo grande libro sugli uccelli” edito da stampa alternativa avente come tema l’evoluzione dei dinosauri. Un anno dopo il secondo “Il mio primo grande libro sugli pterosauri”. Successivamente ne ha scritti altri tre: nel 2016 “Seychelles Travel Book” il suo primo diario di viaggio che riporta le esperienze affrontate alle Seychelles poi quello realizzato dopo il viaggio nella regione finlandese di Kuusamo. Quinto libro nel 2020 dal titolo “Che fine hanno fatto i dinosauri ? Come erano e come veramente sono diventati".

Ospite di vari canali televisivi (Rai1, Rai2, Rai3 ed emittenti private), cura rubriche periodiche su Rai3 “Kilimangiaro” e Rai2 “Detto Fatto”. Numerosissime le collaborazioni con riviste ed associazioni: Panda Junior, Lipu Birdlife Italia, EBN Italia, Enpa, Legambiente, Lifegate, Federparchi, Ed è alla sua terza nomina da ambasciatore: prima del Comune di Acquapendente gli hanno affidato questo incarico la FIAGOP (Associazione Italiana Genitori Oncoematologia Pediatrica) e la Swaroski Optik

