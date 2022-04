Viterbo, morto imprenditore di Civita Castellana. Scontro tra auto e moto lungo la Variante a Vignanello

30 aprile 2022 a

Incidente nella serata di sabato 30 aprile a Vignanello lungo la strada provinciale 30, morto un imprenditore civitonico di 64 anni che ra in sella alla sua moto. Per cause che sono ancora da accertare si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva da senso di marcia opposto. L'uomo era uscito in moto insieme a due amici che lo seguivano. Quando sono arrivati i sanitari del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

