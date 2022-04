Viterbo, elezioni comunali. Allegrini presenta la lista civica

Mattia Ugolini 01 maggio 2022 a

a

a

Comunali, Laura Allegrini (ri)parte da San Faustino e presenta SiAmo Viterbo, la lista civica a sostegno della sua candidatura per Fratelli d’Italia. Riparte dallo storico quartiere perché l’ultimo atto del suo mandato da assessore ai Lavori Pubblici proprio lì si era consumato, con il via libera al cantiere per il rifacimento della pavimentazione, tutt’ora aperto. A distanza di quattro mesi, Allegrini è tornata a San Faustino, letteralmente dentro quel cantiere da lei stessa voluto, per la prima uscita pubblica da candidata a sindaco.

Laura Allegrini punta sui giovani in arrivo altre liste a sostegno

Al suo fianco, oltre agli aspiranti consiglieri della lista, un volto storico della destra viterbese come Marco Bracaglia: “La città – ha detto l’ex assessore della giunta Gabbianelli – ha bisogno di persone come Laura Allegrini. Il suo excursus politico è ampio e riconosciuto da tutti, a differenza di quelli dei tanti imbonitori di piazza e dei pifferai magici. La lista – ha spiegato - è formata da persone che hanno veramente voglia di cambiare Viterbo tramite concretezza e coerenza, non abbiamo bisogno di transfughi. Siamo identificati su certi principi che vengono da lontano, conservatori ma innovativi, e siamo aperti a tutti, al massimo con qualche paletto. Ci metteremo la faccia e, soprattutto, idee e soluzioni”.

Roma impone l'accordo Lega-Forza Italia

Realizzare il futuro lasciando fissi determinati punti cardine. Questo, in buona sostanza, l’obiettivo di SiAmo Viterbo, come spiegato poi dalla stessa Allegrini: “Da San Faustino lanciamo un segnale su quello che sarà il nostro programma per una città più credibile, smart e proiettata in uno scenario internazionale. Vogliamo rilanciare Viterbo, anche questa sua piccola ma importante parte, in fondo la storia del quartiere la conosciamo tutti. La ristrutturazione del pavimentato è stata una mia battaglia, ho voluto che rimanesse in sampietrini e, seppur con difficoltà, ci sono riuscita. Ma oltre a questa opera vogliamo farne altre: riportare la Gdf alla caserma Giulioli e trasformare le Scuderie Sallupara in un centro culturale per i giovani”. Ma non è tutto, perché l’ex senatrice ha in mente un vero e proprio percorso da Piazza della Rocca alla Trinità: “Valorizzare il museo Albornoz, un collegamento con l’ex Omni, ristrutturazione di via Santissima Liberatrice ed un parcheggio interrato alla Rocca con un project financing. Infine, migliorare l’illuminazione notturna, rivoluzionare il piano urbano del traffico e quello per la mobilità sostenibile”.

Tanta carne al fuoco, perlomeno a parole. Ma Allegrini è stata categorica: “Libro dei sogni? Macchè, è tutto già scritto nel piano triennale delle opere pubbliche”. Insomma, la candidata meloniana vuole costruire la sua scalata a Palazzo dei Priori sulla scia di quelli che – secondo lei – sono stati gli “ottimi risultati” ottenuti all’assessorato da lei retto per 3 anni e mezzo.

Arena: "Vogliamo essere determinanti per la vittoria di Troncarelli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.