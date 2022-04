Viterbo, terme. Al via i lavori per il parco del Bullicame

M. C 01 maggio 2022 a

Viterbo città termale: qualcosa si muove. In primis è arrivato il via libera del Comune all’utilizzo del pozzo Sant’Albino da parte della Gestervit. Si chiude così una vicenda infinita, iniziata otto anni fa con dei lavori al pozzo San Valentino eseguiti dalla società della famiglia Governatori, titolare delle Terme Salus, che provocarono un brusco abbassamento del livello della “callara” del Bullicame. E proprio al Bullicame – è questa l’altra novità sul fronte termale - stanno finalmente per iniziare i lavori di sistemazione del parco, che prevedono la creazione di panchine, spogliatoi e bagni. Ma andiamo con ordine.

Il commissario prefettizio Antonella Scolamiero ha approvato il 12 aprile scorso lo schema di contratto di sub-concessione delle acque del Sant’Albino che alimenteranno le Terme Salus al posto di quelle del pozzo San Valentino, chiuso qualche mese fa.

Il quantitativo d’acqua che le Salus potranno emungere è di 6 litri al secondo. “Tale quantitativo - si legge nella delibera – potrà essere garantito per tutta la durata della sub-concessione solo se le condizioni della falda e studi geologici specifici lo consentono, altrimenti potrebbe essere rimodulato in funzione delle condizioni della falda e delle indicazioni della Regione Lazio”.

Era il novembre 2014 quando la Gestervit realizzò dei lavori di ricondizionamento non autorizzati al San Valentino, il pozzo che alimentava le Terme Salus, in conseguenza dei quali iniziò la crisi idrica del Bullicame, parzialmente risolta solo con la chiusura della sorgente in questione. Proprio il contenzioso tra la Gestervit e il Comune ha rallentato l’happy ending dell’estenuante telenovela. Il Comune non poteva infatti affidare alla società i lavori del Sant’Albino, con la relativa sub concessione, finché il San Valentino non fosse stato chiuso dalla Gestervit.

Quanto al Bullicame, con il venir meno dell’emorragia idrica causata dal San Valentino e con l’imminente chiusura anche della sorgente delle Zitelle (che drena acqua allo stesso bacino), si prevede un ritorno della callara ai livelli pre-crisi. E per le più famose delle pozze libere viterbesi si prepara quindi una rinascita. E’ stato Giovanni Arena ad annunciarla ieri con un post su Facebook: “Con l’autorizzazione della Sovrintendenza alle belle arti a breve inizieranno i lavori a bassissimo impatto ambientale nella zona termale del Bullicame – ha scritto l’ex sindaco -. consisteranno nell’installazione di panchine, spogliatoi e bagni”.

