Viterbo, violenza al Sacrario. Colla sulla panchina contro i drogati

01 maggio 2022

a

a

Un brutto scherzo per chi ieri mattina, 30 aprile, ha provato a sedersi in una delle panchine in legno del Sacrario nello spiazzo verso via Bianchi. Alcuni ignoti, la notte di venerdì, hanno cosparso la seduta con della colla per poi rivendicare il gesto con un cartello: “Via i tossici. Fate schifo”. Un atto di protesta, sicuramente forte ed estremo, contro la situazione di degrado che ormai da anni si vive di notte nella zona del Sacrario e San Faustino dove si radunano sbandati, consumatori di droga, spacciatori e dove si susseguono periodicamente degli episodi di violenza. L’ultimo risale solo qualche giorno fa quando un 47enne si è scagliato contro dei passanti lanciando delle bottiglie di vetro.



