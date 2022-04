Viterbo, maltrattamenti. Aggredita dal marito, fugge in strada per salvarsi: paura in via dell'Orologio Vecchio

01 maggio 2022 a

a

a

Panico nel cuore del centro storico nella serata di venerdì 29 aprile. Verso l’ora di cena, alle 21 circa, la quiete di via dell’Orologio Vecchio è stata squarciata dalle grida di una donna che chiedeva aiuto a squarciagola prima affacciandosi dalla finestra del suo appartamento, poi in strada. Da quello che è poi emerso dalle prime indagini sarebbe stata aggredita dal marito in casa. Per fuggire alla sua furia è scesa in strada dove, prima è stata aiutata da un vicino, poi assistita dai carabinieri che sono arrivati sul posto. La donna, sotto choc e probabilmente con delle contusioni sul corpo è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Belcolle per accertamenti.

Punta pistola contro la moglie poi minaccia di uccidersi. Vigilantes a processo

Tutto è accaduto intorno alle 21 di venerdì quando in un palazzo nella parte più alta della strada è scoppiata la lite tra due coniugi quarantenni di origini marocchine che abitano lì ormai da diversi anni. Le urla si sentivano da diverse centinaia di metri. Poi a un certo punto la donna si è affacciata da una finestra al secondo piano chiedendo disperatamente aiuto. Subito dopo è scesa per le scale ed ha raggiunto la strada dove c’erano diverse persone, che, allarmate dalle urla, avevano già chiamato il 112.

Sul posto è arrivata una gazzella dei carabinieri e poco dopo un’ambulanza del 118. i sanitari, visto lo stato di forte agitazione della donna che lamentava anche dei dolori per delle probabili percosse, hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso per accertamenti.

Marito geloso controlla il cellulare della moglie e la picchia: a processo

I carabinieri sono rimasti sul posto raccogliendo le testimonianze di alcuni vicini. Da quello che sembra non sarebbe la prima volta che avvengono questi violenti litigi tra i coniugi. E’ al vaglio la posizione dell’uomo che è stato a sua volta ascoltato, potrebbe essere denunciato con l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia.

Picchiata dal compagno riesce a fuggire. Salvata dai poliziotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.