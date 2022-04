Viterbo, incidente a Tarquinia. Auto perde il controllo e investe donna

30 aprile 2022 a

a

a

Tarquinia, incidente ieri mattina, 29 aprile, in pieno centro. Donna perde il controllo della vettura e si va a schiantare addosso al marciapiedi, le paratie di ferro non hanno potuto evitare che un’altra donna venisse schiacciata e sbalzata, è stata soccorsa dall’ambulanza e sembra abbia riportato ferite non proprio da poco alla gamba. Erano circa le 12.30, quando all’incrocio tra via IV Novembre e viale Bruschi Falgari, al momento dell’uscita di alcune classi della scuola primaria, un’auto si è schiantata addosso al marciapiedi proprio davanti al Triss bar. L’auto, per motivi ancora tutti da accertare, ha travolto la transenna di protezione dei passanti sul marciapiedi, che ha però colpito indirettamente un’altra donna. E’ stata trasportata in elicottero al Gemelli.

