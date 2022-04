Viterbo, spaccio cocaina. Condannati i rivali della Mafia Viterbese

Valeria Terranova 30 aprile 2022 a

a

a

Operazione Underground: altre condanne in abbreviato per 3 albanesi, di 41, 47 e 31 anni, una quarantenne romena e un trentenne della provincia. La sentenza del gip del Tribunale di Roma, emessa il 7 aprile, ha condannato Hasa Renato a 6 anni e 6 mila euro di multa; Shtembari Bledar a 5 anni e 4 mesi; Tare Julian 4 anni e 4 mesi e a 4 mila euro di multa. A rappresentare i tre l’avvocato Franco Taurchini. Una 42enne di origine romena, assistita dall’avvocato Remigio Sicilia, e un trentenne residente in provincia invece sono stati condannati a 10 mesi di reclusione ciascuno, i soli ai quali è stata concessa la sospensione della pena. Unico assolto un 40enne viterbese difeso dall’avvocato Emanuele Barbacci.

Truffa del formaggio ai danni di una ristoratrice. Due a processo

I 6 hanno dovuto rispondere a vario titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e altri reati. Si tratta dei 7 componenti di una banda che furono arrestati a giugno del 2019, quando gli investigatori scoprirono che la dama bianca arrivava nella Tuscia e qui veniva tagliata, chiusa in barattoli e poi sotterrata. Da qui infatti il nome dell'operazione Underground, condotta dai carabinieri di Viterbo e coordinata dalla dda di Roma. Le indagini scattarono nel 2015 quando un macedone confessò ai carabinieri di essere stato picchiato selvaggiamente, minacciato con una pistola e sequestrato da alcuni uomini. L'uomo, infatti, in preda alla disperazione e fortemente impaurito, si rivolse ai militari denunciando di essere stato vittima di una violento pestaggio e di un sequestro di persona a scopo di estorsione. Il macedone rivelò inoltre di essere coinvolto in un traffico di stupefacenti, autoaccusandosi di spaccio e raccontò di un gruppo di albanesi, presso i quali si era rifornito di sostanze, i quali con un pretesto lo avevano prelevato e condotto in una zona di campagna dove era stato picchiato brutalmente per non aver saldato un debito di droga.

Caccia ai beni degli usurai del lockdown

Gli inquirenti riuscirono in seguito a risalire al gruppo dei narcotrafficanti, che importavano la cocaina dal Belgio e attraverso una rete di pushers, immettevano la sostanza nel mercato per poi smistarla tra Viterbo e in alcuni piccoli centri della provincia. Shtembari, secondo le ricostruzioni, era la mente del gruppo di albanesi e italiani impegnati nello spaccio di stupefacenti tra Viterbo, Canepina, Vallerano e Vignanello. L’organizzazione capeggiata da Shtembari si contendeva il mercato della droga con la banda rivale, guidata dai boss Ismail Rebeshi e Giuseppe Trovato.

Spaccio di droga via Telegram, alla sbarra 24enne algerino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.