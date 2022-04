Viterbo, violenza sessuale su minori. A luglio sentenza per lo zio accusato di aver abusato del nipotino

V. T. 30 aprile 2022 a

Slitta a luglio la sentenza per un quarantenne di Bracciano, accusato di aver abusato del nipotino e di alcuni amichetti del piccolo. Era l’autunno del 2014, quando l’imputato fu arrestato al termine dell’inchiesta curata dal pm Chiara Capezzuto.

Secondo le ricostruzioni l’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Peppe, avrebbe adescato i minori con queste frasi: “Questo gioco è un segreto che deve restare tra di noi”...“Facciamo un bel giochino e costruiamo una capannina con le coperte”, raccomandando a ognuno di loro di tacere dicendo: “Sta zitto sennò ritorno in carcere”. Tutti pretesti che sarebbero stati addotti dal quarantenne per compiere atti sessuali sulle due vittime, rappresentate dall’avvocato Silvia Tafani. Il quarantenne avrebbe avvicinato i bimbi con la scusa di costruire una capannina con le coperte per giocare e poi li portava in camera da letto, dove si sarebbero consumati gli abusi. Stando al quadro accusatorio formulato dagli inquirenti, l’uomo li avrebbe palpati e si sarebbe fatto toccare a sua volta dai piccoli sopra e sotto i vestiti, per poi chiedere loro di mantenere il segreto.

Da quanto emerse sul suo passato, l’uomo aveva già scontato una pena detentiva per lo stesso tipo di reato, commesso ai danni di un minore in provincia di Roma ed fu rimesso in libertà a luglio del 2013. Fu la segnalazione della madre del compagnetto del nipotino del quarantenne a fare da input alle investigazioni e solo nei mesi successivi il cerchio si chiuse intorno al fratello della madre del piccolo. Si tornerà in aula il 19 luglio per la sentenza.

