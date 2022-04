Viterbo, rave clandestino a Valentano. Solo un trentenne finisce a processo

Valeria Terranova 30 aprile 2022 a

Rave party di Ferragosto a Valentano (Viterbo): tra i circa 30 mila partecipanti finirà a processo soltanto l’imbucato. É il 33enne albanese che si intrufolò al raduno passando per le stradine di campagna, dimenticandosi di essere sottoposto all’obbligo di dimora a Viterbo, il quale tra un anno, il 9 marzo 2023, dovrà rispondere come unico imputato di due capi d’accusa, per aver trasgredito gli obblighi e le prescrizioni impostegli dal giudice della prevenzione con la misura della sorveglianza speciale, e per aver invaso e occupato dei terreni privati.

Alcuni giorni prima dello sgombero, il trentenne si era introdotto al festival non autorizzato sulle rive del lago di Mezzano per raggiungere un amico, evitando tutti i blocchi delle forze dell’ordine. Il giovane, difeso dall’avvocato Luigi Mancini, a bordo di una utilitaria partì dal capoluogo alla volta del Coachella nostrano per partecipare all’evento musicale trasgressivo arrangiato la scorsa estate. Invece di fare marcia indietro, avendo avvistato i posti di blocco, decise di proseguire e arrivò a destinazione percorrendo strade secondarie. Dopo due giorni, la coppia d’amici il 19 agosto fu costretta ad abbandonare la location insieme ad altre migliaia di persone. Tuttavia, sulla via del ritorno il 34enne fu intercettato dai carabinieri che riscontrarono l’illecito, scoprendo inoltre che in realtà non era in possesso della patente di guida e che la macchina non era di sua proprietà.

“Il mio assistito non era tra i promotori e organizzatori del raduno e non è accusato di aver causato alcun danno in particolare – ha riferito il legale del 34enne-. È strano che tra i tantissimi avventori sia stato individuato solo lui”. Il giovane, come già scritto sul Corriere di Viterbo, è noto alle cronache locali. Infatti, a settembre di 6 anni fa, in occasione della fiera di Santa Rosa, il trentenne finì in manette con l’accusa di sequestro di persona, in quanto sospettato di aver tentato di rapire una bimba di 3 anni. L’allora 28enne, ubriaco, prese il passeggino sbagliato dentro il quale c’era la piccola, pensando che fosse la figlia dell’amica con la quale stava passeggiando insieme a un gruppo di amici in centro. Una volta chiarito il malinteso, i genitori della bambina lo perdonarono. Come se non bastasse, il 34enne si mise di nuovo nei guai il 6 dicembre del 2018, e fu accusato di minacce e tentata violenza sessuale. In merito a questa circostanza, secondo le accuse, il trentenne avrebbe fermato una giovane mamma romena, che stava andando a prendere la figlioletta a scuola, e avrebbe brandito un coltello minacciando di morte il marito che accorse per difenderla.

