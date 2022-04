Viterbo, il dipinto censurato di Paternesi trova asilo nella Sala Anselmi

Massimiliano Conti 29 aprile 2022 a

Il maestro Alessio Paternesi non lascia ma raddoppia. Ci sarà non solo il dipinto censurato, ma anche un quadro “gemello”, sempre sul tema della corruzione, tra le opere esposte da domenica alla Sala Anselmi di via Saffi, nell’ambito della mostra “Incontriamo il nostro tempo” organizzata dall’omonimo gruppo d’arte fondato dieci anni fa da Luigi Fondi, Paolo Crucili e Riccardo Sanna. La “pietra dello scandalo”, se di scandalo si può parlare nell’Anno Domini 2022, è un dipinto realizzato da Paternesi nell’ambito del ciclo pittorico dantesco “Indovina la Commedia” (peraltro già esposto in passato) e ispirato alla celebre profezia dell’esilio di Cacciaguida: “Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale”.

L’evento doveva tenersi originariamente nel chiostro di Santa Maria della Quercia, ma di fronte al “non expedit” opposto dalla stessa direzione del complesso monumentale e del presidente della Proloco all’esposizione dell’opera, gli organizzatori hanno deciso di annullare tutto in segno di solidarietà nei confronti del maestro. Ma cosa ha ritratto di così scandaloso, Paternesi, da incappare in una censura di stampo quasi medievale? Semplice: il passaggio di una bustarella tra alcuni politici, uno dei quali indossa la fascia di sindaco, mentre altri due personaggi, raffiguranti allegoricamente chiesa e magistratura, voltano le spalle. Un’opera simbolica e non realistica, come è nello stile del pittore e scultore di origini civitoniche.

Di reale probabilmente c’è solo la coda di paglia di chi ha chiesto e ottenuto la censura. Ma tant’è. Annullato l’evento, incassato il relativo clamore mediatico (che in campo artistico non fa mai male), il gruppo “Incontriamo il nostro tempo” ha trovato “asilo politico” in Provincia, che ha messo a disposizione della mostra la Sala Anselmi. “Addirittura il presidente Alessandro Romoli ha scritto una nota di presentazione al catalogo della mostra, che abbiamo dovuto ristampare per l’occasione”, spiega Riccardo Sanna. In mostra, come detto, ci sarà anche un quadro “gemello”, realizzato da Paternesi nel 2007, sempre ispirato ai medesimi versi del Paradiso dantesco. “Il proprietario del dipinto, saputo della censura, ha voluto metterlo a disposizione”, dice Sanna. Paradossi della storia viterbese, questa seconda opera era stata esposta sempre nel 2007, non alla Quercia ma addirittura al Palazzo dei Papi, con tanto di “benedizione” dell’allora vescovo Lorenzo Chiarinelli. All’epoca nessuno ebbe da ridire. “Evidentemente nell’arco di un quindicennio a Viterbo siamo tornati al Medioevo”, scherza, ma nemmeno tanto, Sanna, sottolineando come peraltro tra le opere di Paternesi in mostra alla Quercia (e da domenica nella Sala Anselmi) ci fosse anche un dipinto a tema “velatamente” erotico. Ma a quanto pare la corruzione, anche in ambienti religiosi, oggi fa più scandalo del sesso.

La mostra – che vede esposte anche le opere dei fondatori del gruppo – resterà aperta fino al 2 giugno con i seguenti orari (lunedì - venerdì 18 – 20, sabato, domenica e giorni festivi dalle 10,30 alle 13 e dalle 17,30 alle 20). Dal 5 giugno al 3 luglio si replica al Palazzo Chigi Albani di Soriano.

