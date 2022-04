Viterbo, poliziotti donano sangue in questura

29 aprile 2022 a

Ieri, 28 aprile, in piazzale Romiti, ha avuto luogo una giornata di donazione sangue organizzata dall’associazione donatori della polizia – Regione Lazio in collaborazione con l’Avis Comunale di Viterbo. Le sacche di sangue raccolte a bordo dell’autoemoteca, posizionata nell’area di parcheggio adiacente alla Questura, sono state destinate per le esigenze del Centro Trasfusionale Sangue dell’ospedale Belcolle di Viterbo. Alla lodevole iniziativa, che ha contribuito a fronteggiare la cronica carenza di sangue che affligge la provincia viterbese, hanno presenziato il Questore di Viterbo Giancarlo Sant'Elia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Franco Feliziani, il Presidente dell’Avis di Viterbo Luigi Mechelli, il Presidente Nazionale dell’Associazione Donatori della Polizia di Stato Claudio Saltari e quello regionale Luca Repola.

