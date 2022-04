Viterbo, il sindaco di Montalto Caci: "Tutelare profughi ucraini da sfruttamento sessuale"

27 aprile 2022 a

"Il problema dei profughi ucraini sta diventando anche un problema di sfruttamento sessuale e per questo nel nostro Comune come altri in Italia stiamo sostenendo le associazioni di volontariato già esistenti e certificate come la Croce Rossa e la parrocchia".

Queste le parole di Sergio Caci, sindaco di Montalto di Castro, durante la plenaria del Comitato europeo delle regioni relativamente all’emergenza profughi causata dalla guerra in Ucraina.

"Stiamo facendo il possibile per evitare le iniziative dei privati che si recano verso il territorio ucraino per assistere i profughi senza passare prima da queste associazioni", ha continuato Caci.

