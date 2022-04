Viterbo, mostra mercato macchine agricole di tarquinia a Civitavecchia. Giorgi: “Per salvarla ho fatto il possibile”

Anna Maria Vinci 26 aprile 2022 a

Mostra Mercato Macchine Agricole a Civitavecchia, il presidente della Pro Tarquinia, Paolo Giorgi, interviene a fare chiarezza sulle motivazioni che lo hanno spinto a trasferire la Fiera tarquiniese nella città portuale. “Intervengo per precisare i fatti accaduti - riferisce Giorgi -. Il 7 aprile provvedevamo ad inviare alla Prefettura di Viterbo i piani di sicurezza, per la realizzazione della manifestazione, che causa Covid, risultavano complessi. L’incertezza degli espositori alla partecipazione, data anche dalla contingenza attuale, e la non determinatezza degli spazi espositivi da richiedere al comune, non ci consentivano di rispettare i termini comunicati dal Prefetto per la presentazione del documento di sicurezza. L’11 aprile, a seguito della domanda presentata al Comune di Tarquinia, ricevevamo comunicazione a firma del sindaco che confermava la disponibilità alla realizzazione della manifestazione. In calce, veniva sollecitata la presentazione in tempo utile dei piani di sicurezza, e come la tardiva presentazione avrebbe potuto rappresentare un ostacolo alla sua realizzazione. Il 14 aprile, il prefetto, comunicava che il piano di sicurezza presentato non era conforme alla circolare del 2 marzo (che prevedeva pervenisse 30 giorni prima dell’evento), e pertanto esprimeva parere negativo. Immediatamente ho contattato i rappresentanti dell’amministrazione, per scongiurare l’annullamento della Mostra, con la consapevolezza di quanto essa rappresenti, da sempre, anche in termini di indotto economico per la città. Nessun riscontro telefonico perveniva al mio sollecito, eccezion fatta per un messaggio whatsapp inviatomi dal sindaco, dove, in sostanza, mi diceva che i tempi erano ormai insufficienti.

Salta per il terzo anno consecutivo la Fiera delle macchine agricole

"A questo punto - continua - per non recare danno agli espositori, non potevamo che formalizzare l’annullamento dell’organizzazione, liberandoli dall’impegno assunto e comunicando al Comune la rinuncia al suolo pubblico. Il 15 aprile, inspiegabilmente, vista la precedente nota di diniego, l’ufficio del prefetto ci convoca alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, fissata per il 19 aprile, poi rinviata al 21. Nel frattempo, visto che l’evento era formalmente annullato, i rappresentanti del Comune di Civitavecchia, appresa da alcuni espositori la notizia, mi contattavano per verificare le eventuali condizioni per la sua realizzazione nella città di Civitavecchia”.

La mostra macchine agricole trasloca a Civitavecchia

Da qui la disponibilità di Civitavecchia ad ospitare l’evento e il 21 aprile Giorgi comunica l’annullamento dell’evento alla riunione di Viterbo.

Giulivi: “La fiera è nostra e guai a chi la tocca”

